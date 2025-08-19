Search Icon
ConnectProfessional Logo
Search Icon
Startseite > Markt > Steigende Nachfrage nach Public IaaS-Cloud-Services

Cloud-Anbieter investieren in KI

Steigende Nachfrage nach Public IaaS-Cloud-Services

19. August 2025, 10:34 Uhr | Michaela Wurm
© djmilic - shutterstock.com

Der Markt für Public IaaS-Cloud-Services ist 2024 deutlich zweistellig gewachsen. Wachstumstreiber waren die hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur sowie die beschleunigte Cloud-Migration und -Modernisierung.

Der weltweite Markt für Infrastructure as a Service (IaaS) ist im Jahr 2024 um 22,5 Prozent gewachsen und erreichte laut Gartner ein Volumen von 171,8 Milliarden US-Dollar. Getrieben wurde das Wachstum durch die hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur und beschleunigte Cloud-Migration und -Modernisierung.

„Unternehmen streben weiterhin nach mehr Flexibilität, höherer Ausfallsicherheit und besserer Performance – das befeuert die anhaltende Nachfrage nach Cloud-Migrations- und Modernisierungsdiensten“, erklärt Hardeep Singh, Principal Analyst bei Gartner. „Ziel ist es, die IT-Infrastruktur grundlegend zu transformieren: durch den Einsatz verschiedener KI-Plattformen und die Priorisierung der Migration bestehender Workloads in die Cloud. Gleichzeitig setzen Unternehmen vermehrt auf Cloud-native Anwendungen in unterschiedlichen Umgebungen.“

Ein zusätzlicher Treiber dieses Trends sei der Wunsch nach mehr Kontrolle über Datenresidenz und -souveränität. Unternehmen gehen schrittweise in die Cloud, möchten dabei jedoch jederzeit die Hoheit über ihre Daten und Prozesse behalten.

Anbieter zum Thema

d.velop AG
GoTo Technologies Germany GmbH
SIM-Networks (Netversor GmbH)
Xelion GmbH
KONZEPTUM GmbH
Matchmaker+
zu Matchmaker+
Amazon behauptete 2024 seine Spitzenposition auf dem IaaS-Markt, gefolgt von Microsoft, Google, Alibaba und Huawei.
Amazon behauptete 2024 seine Spitzenposition vor Microsoft, Google, Alibaba und Huawei.
© Gartner

„Cloud-Anbieter investieren derzeit massiv in KI-Infrastruktur und -Kompetenzen, um sich im rasant wachsenden, KI-optimierten IaaS-Markt als führend zu positionieren“, so Singh weiter. „Auch wenn der aktuelle Umsatzanteil von KI noch relativ gering ist, wird erwartet, dass dieser in Zukunft deutlich an Bedeutung gewinnt. Noch junge, KI-optimierte IaaS-Angebote von kleineren Anbietern außerhalb der großen Hyperscaler – etwa GPU-as-a-Service-(GPUaaS)-Plattformen – haben ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Deckung des kurzfristigen Kapazitätsbedarfs gespielt, indem sie flexible und leistungsstarke Rechenleistung auf Abruf bereitstellen

Hyperscaler dominieren den Markt

Auch im vergangenen Jahr dominierten die weltweit aktiven Tech-Riesen den Markt für Public IaaS-Cloud-Services

Die fünf größten IaaS-Anbieter kamen 2024 laut Gartner zusammen auf einen Marktanteil von 82,1 Prozent. Amazon war mit einem Umsatz von 64,8 Milliarden und einem Marktanteil von 37,7 Prozent weiterhin weltweit die Nummer eins. Auf Platz zwei folgte Microsoft mit einem Marktanteil von 23,9 Prozent (siehe Tabelle). Google, die Alibaba Group und Huawei folgen auf den weiteren Plätzen. Alle konnten ihre jeweiligen Positionen im Vergleich zum Vorjahr halten.

Lesen Sie mehr zum Thema

Gartner AWS AWS Google Google Microsoft Microsoft Microsoft Deutschland GmbH Microsoft Deutschland GmbH Microsoft GmbH Microsoft GmbH Alibaba Cloud Huawei Technologies Huawei Technologies Huawei Technologies Deutschland GmbH HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH Cloud-Provider Public Cloud Künstliche Intelligenz (KI) Künstliche Intelligenz

Das könnte Sie auch interessieren

Nummer zwei nach AWS

Microsoft nennt erstmals Umsatz von Cloud-Plattform

Cloud-Geschäft sorgt für Umsatzplus

Also zieht optimistische Halbjahresbilanz

„Channel Cloud“ aus Ostwestfalen

Wortmann baut „Terra Cloud“ weiter aus

Weltweite Investitionsoffensive

Alibaba Cloud investiert 60 Millionen Dollar in Partnernetzwerk

Ausbau der KI und Cloud-Infrastruktur

Oracle investiert zwei Milliarden Dollar in deutsche Cloud

Interview mit AWS

Mehr Sicherheit? Die Cloud ist Teil der Lösung

Bitkom „Cloud Report 2025“

Wirtschaft beklagt große Abhängigkeit von US-Cloud-Anbietern

„AWS European Sovereign Cloud“

Amazon verspricht souveräne Cloud in Europa

Schwarz Digits rüstet seine Cloud auf

StackIT soll der erste deutsche Hyperscaler werden

Jetzt kostenfreie Newsletter bestellen!

Weitere Artikel zu Gartner

Investition in Core AI Skills

KI-Skills als strategischer Erfolgsfaktor

Gartner erwartet einstelliges Plus 2025

KI pusht IT-Ausgaben in Europa

Herausforderungen für Energieversorgung

KI-Revolution: Warum Halbleiter allein nicht ausreichen

Lagerbestände wieder auf normalem Niveau

PC-Markt erholt sich langsam, aber stetig

Nachhaltigkeit nicht ausreichend genutzt

Gartner untersucht Wachstum durch nachhaltige Technik

Weitere Artikel zu AWS

Digitale Souveränität

Europa braucht dringend regionale Hyperscaler

Nummer zwei nach AWS

Microsoft nennt erstmals Umsatz von Cloud-Plattform

AWS-Studie

Deutsche Unternehmen bei KI-Nutzung an der Spitze

Arrow Sommerforum 2025

Arrow zeigt Partnern die KI-Zukunft schon heute

Ausbau der KI und Cloud-Infrastruktur

Oracle investiert zwei Milliarden Dollar in deutsche Cloud

Weitere Artikel zu AWS

Im Test: AWS Workspaces Thin Client

Kompakter Würfel für AWS Workspaces 

Interview mit AWS

Mehr Sicherheit? Die Cloud ist Teil der Lösung

„AWS European Sovereign Cloud“

Amazon verspricht souveräne Cloud in Europa

Schwarz Digits rüstet seine Cloud auf

StackIT soll der erste deutsche Hyperscaler werden

Millionen-Deals in über zehn Ländern

Westcon-Comstor erweitert AWS Marketplace-Programm in EMEA

Weitere Artikel zu Google

Günstig-Smartphone ohne Apps

Telekom bringt KI-Phone heraus

Milliardenangebot für Googles Browser

Perplexity nimmt Chrome ins Visier

Angebote für Perplexity und Mistral

Apple bereit für KI-Zukäufe jeder Größe

AWS wächst schwächer als Rivalen

Amazon verunsichert die Wall Street

Schwere Zeiten für Google und Co.

KI verdrängt Suchmaschinen als Shopping-Ratgeber

Weitere Artikel zu Google

Top News der Woche

connect professional sucht den Super-Disti – KW 33

Plattform-Soli

Digitalabgabe für Internetkonzerne: Gesetzesinitiative in Planung

Technologie-Abhängigkeit vom US-Anbieter

„Private Cloud der Bundeswehr" kommt von Google

„KI-Modus“ und Gemini

Google bläst zum Angriff bei Künstlicher Intelligenz

Killt KI die Google-Suche?

Apple-Manager schickt Google-Aktie auf Talfahrt

Weitere Artikel zu Microsoft

"Russisch Roulette mit den Daten"

Zu viele PCs laufen noch mit Windows 10

Umstieg auf Windows 11

Wer zu spät migriert, den bestraft der Hacker

Microsoft Copilot Chat statt Schatten-KI

ADN macht Partner fit für KI im Mittelstand

Schwachstelle in SharePoint

Massenhaft Angriffe über Microsoft-Sicherheitslücke

Kritische SharePoint-Sicherheitslücke

Hackerangriffe auf Unternehmen und Behörden

Weitere Artikel zu Microsoft

Erweiterte Führungsteam in Deutschland

Neue Chefin für Microsofts Partner-Netzwerk

egs-Partnerevent 2025

Spracherkennung und Workflow im Zeichen der KI

KI-gestütztes Identity Management

Omada integriert KI-gestützten IGA-Assistenten in Microsoft Teams

Xbox-Gaming-Geschäft betroffen

Microsoft streicht wieder Tausende Arbeitsplätze

Von wegen Boykott

Europäische Kunden greifen weiter zu US-Marken

Weitere Artikel zu Microsoft Deutschland GmbH

Leserwahl products of the year 2025

Diese Produkte und Anbieter überzeugen im Leservotum

Ionos-Strategist zeigt sich skeptisch

Digitale Souveränität oder zunehmende Abhängigkeit

Verschlüsselungs-Hardware aus Aachen

Utimaco soll die Daten von Microsofts Cloud-Kunden schützen

Blockade von E-Mail-Konten

Microsoft will keine Konten mehr sperren

Stärkung des MSP-Geschäfts

Proofpoint übernimmt Hornetsecurity

Weitere Artikel zu Microsoft Deutschland GmbH

Microsoft 365 und Cloud-Apps

Indeno übernimmt Vertrieb und Betrieb der Eperi-Plattform

Alle Regionen und Ebenen betroffen

Microsoft streicht Tausende Arbeitsplätze

Microsoft Power Women Awards 2025

Vorjahresgewinnerin Hanke: „Auf geht's!“

Also: Windows 365 Link verfügbar

Cloud-PCs im Portfolio

Hannover Messe

Microsoft stellt KI-Assistenten für Industrie-Einsatz vor

Weitere Artikel zu Microsoft GmbH

„green licensing by MRM“

Gebrauchtsoftware mit Nachhaltigkeitszertifikat

KI-basierte Spracherkennung für Händler

Jan Schneider bringt jetzt Distributor egs auf Touren

Aus für Videotelefonie-Dienst

Microsoft schaltet Skype ab

Drohendes Supportende für Windows 10

Verwaltungen rüsten Computer um

Nutzung von KI-Bots – ein Statusbericht

Zwischen Innovationssprung und Unsicherheiten

Weitere Artikel zu Microsoft GmbH

Ralph Haupter in globaler Führungsrolle

Microsoft gründet neue weltweite Channel-Organisation

Kapazitätsengpässe wegen KI-Boom

Microsoft enttäuscht mit Cloud-Umsätzen

Rubrik: Überwachung von Cloud-Daten

Cyber-Resilienz-Plattform für Azure Blob Storage

Gebraucht-Software-Anbieter MRM

„Die Cloud ist für uns auch eine Chance“

Studie der Branchengrößen

KI verändert fast alle Technologie-Jobs

Weitere Artikel zu Alibaba

KI-Angebot für internationale Kunden

Alibaba Cloud mit neuen Funktionen

Alibaba Cloud mit ModelScope-Plattform und…

KI-Modelle über Open-Source-Plattform

Alibaba Cloud zu Home-Office-Security

Sicherheitstipps für KMUs

Weitere Artikel zu Alibaba Cloud

Weltweite Investitionsoffensive

Alibaba Cloud investiert 60 Millionen Dollar in Partnernetzwerk

Infrastructure-as-a-Service

Das sind die Top 5 Anbieter von IT-Infrastruktur aus der Cloud

Brand Finance Global 500

Das sind die wertvollsten Marken der Welt

B2B-Handelsplattform aus China

Alibaba setzt viel Hoffnungen auf TÜV Rheinland

Schlaue Sprachassistenten

Amazon und Google dominieren den Markt für Smart Speaker

Weitere Artikel zu Huawei

Peking droht mit Gegenmaßnahmen

KI-Chips von Huawei: Neuer Ärger zwischen China und USA

Synergy Research Group

Rechenzentrumsausrüstung boomt dank KI

Netzwerk-Portfolio erweitert

Huwaei stellt Xinghe Intelligent Network vor

Vom Smartphone zum Tablet

Huawei zeigt erstes doppelt auffaltbares Smartphone

Enterprise Day und Partnerkonferenz 2024

Huawei: Austausch mit deutschen Partnern

Weitere Artikel zu Huawei Technologies

Innovative Data Infrastructure Forum

Wie Huawei die Datenspeicherung neu definieren will

Für Bildung und Health Care

Huawei stellt Smart High-Quality IP Network Solution vor

Huawei eKIT

Huawei will mit neuer Submarke den KMU-Markt erschließen

Produkttest Business-Router im Vergleich

Beste Verbindungen

Patent-Cross-Licensing-Abkommen

Ericsson und Huawei unterzeichnen Patentvereinbarung

Weitere Artikel zu Huawei Technologies Deutschland GmbH

Huawei testet im Tolly Lab

Rekordgeschwindigkeiten mit Wi-Fi 7

In Folge auf Achim Berg

Ralf Wintergerst ist neuer Bitkom-Präsident

DISQ-Servicestudie: Computer-Hersteller

Kundenservice der PC-Hersteller eher mittelmäßig

VAD Acondistec und Huawei

So eng wie Bruder und Schwester

Advertorial

Green IT: Nachhaltig digitalisieren mit optischen Netzwerken

Weitere Artikel zu HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH

Huawei Data Center Facility mit weiteren Produkten

Modulare RZ-Lösungen

Huawei: Immersive Interaktionsdienste auf dem…

5G: Steigende Anforderungen an Uplink-Geschwindigkeiten

Weitere Artikel zu HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH

Huawei: KI-Modell Pangu 3.0 und Ascend AI Cloud…

Künstliche Intelligenz soll Industrie umgestalten

Whitepaper von Huawei bewertet 20 Länder in puncto…

Datenspeicherung im Ländervergleich

Huawei: Anti-Ransomware-Speicherung

Vier Verteidigungslinien für den Schutz von Energiedaten

Weitere Artikel zu HUAWEI TECHNOLOGIES Düsseldorf GmbH

Huawei: Versprechen für zweiwöchige Lieferfristen…

Flash-Lösungen für das RZ

Weitere Artikel zu Cloud-Provider

Halbjahresumsatz über einer Milliarde

Wortmann-Gruppe bestätigt stabile Geschäftsentwicklung

Cloud-PBX-Test Österreich

Yuutel Yuuphone: Top-Zuverlässigkeit und sehr gute Qualität

Cloud-PBX-Test in der Schweiz

Insgesamt sehr gutes Ergebnis für Sunrise

Digitale Souveränität Europas als Ziel

mgm und StackIT schließen Partnerschaft

„Channel Cloud“ aus Ostwestfalen

Wortmann baut „Terra Cloud“ weiter aus

Weitere Artikel zu Public Cloud

Impossible Cloud und Nakivo

Souveräne Backup-Lösung für den europäischen Markt

Akquisition

Cloudera übernimmt Taikun

KI-gestützte Cybersicherheit

Trend Micro und Google Cloud erweitern Partnerschaft

Neue Lünendonk-Studie

KI und Cloud: CIOs bauen ihre IT-Organisationen um

Cloudbasierte Schulungsplattform

Bundespolizei setzt auf DSGVO-konformes E-Learning mit Visavid

Weitere Artikel zu Künstliche Intelligenz (KI)

KI für die Straße

Wie Foretellix autonome Mobilität sicherer macht

Spielregeln für smarte Maschinen

ISO/IEC 42001: Neuer Standard für verantwortungsvolle KI

Unterrichtsvorbereitung

KI-Moment im Lehrerzimmer

Proalpha: Empolis Industrial Knowledge

KI-gestütztes Wissens-Management für die Industrie

Künstliche Intelligenz

Agentic AI als vollwertiges Teammitglied?

Weitere Artikel zu Künstliche Intelligenz

Liefermarkt im Wandel

Mehr als Pizza: Foodora setzt auf Robotik, Retail, Reichweite

Rubrik stellt Agent Rewind vor

KI-Resilienz: Den Agenten im Griff behalten

Explainable AI (XAI)

Wie Antworten von KI-Sprachmodellen nachvollziehbar werden

Data-Services von Cloudera

Private KI ins eigene Rechenzentrum bringen

Untersuchung von NTT Data

Stand der GenAI-Nutzung im Gesundheitswesen

Matchmaker+
sysob IT-Distribution GmbH & Co. KG

sysob IT-Distribution GmbH & Co. KG
d.velop AG

d.velop AG
G DATA CyberDefense AG

G DATA CyberDefense AG
Vertiv GmbH

Vertiv GmbH
elektrofachkraft.de

elektrofachkraft.de
Xelion GmbH

Xelion GmbH