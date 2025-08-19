Aldi-Marke Medion wird filetiert

Lenovo stößt einen Teil seiner Medion-Anteile wieder ab. Nur noch Produktion und Verkauf von PCs der Marken Medion und Erazer bleibe bei Lenovo. Für das Nicht-PC-Geschäft wird eine neue Gesellschaft gegründet.

Erst seit Anfang des Jahres gehörte der Essener Elektronikhändler Medion zu 100 Prozent Lenovo. Der chinesische IT-Konzern war 2011 erstmals bei dem 1983 von Gerd Brachmann und Helmut Linnemann gegründeten Unternehmen eingestiegen, das mit der Produktion von PCs und weiteren Elektronikgeräten für den Food-Discounter Aldi groß geworden war.

Jetzt entflechtet Lenovo seine Beteiligung an Lenovo wieder und behält offensichtlich nur das PC-Geschäft. Wie die Wirtschaftswoche berichtet will Lenovo nur noch Herstellung und Verkauf von Medion-PCs der Marken Medion und Erazer weiterführen.

Das Nicht-PC-Geschäft, also Haushaltselektronik, TV- und Audiogeräte, Gesundheitsprodukte und weitere Technikprodukte, soll eine neue, von Lenovo unabhängige Gesellschaft übernehmen, die auch den Firmennamen weiterführt. Der Eigentümer der neu geschaffenen Medion GmbH ist ein alter Bekannter: Laut Wiwo kehrt Medion-Gründer Gerd Brachmann ins Geschäft zurück.

Nur ein kleiner Teil der rund 950 Medion-Mitarbeiter wird bei Lenovo bleiben. Der größre Teil wird zur neuen Medion-Gesellschaft wechseln.

Lesen Sie mehr zum Thema