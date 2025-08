Lenovo bringt modulares DaaS for Sustainability auf den Markt

Lenovos neuer „TruScale Device as a Service (DaaS) for Sustainability“ soll Unternehmen helfen, den CO2-Fußabdruck ihrer Geräte zu verringern und dabei die Kosten um bis zu 35 Prozent zu senken.

Lenovo hat eine modulare DaaS-Lösung vorgestellt, die Unternehmen dabei unterstützen soll, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig ihre IT zu modernisieren.

„TruScale Device as a Service (DaaS) for Sustainability” bietet neue Tools, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen.

Die neueste Ergänzung von Lenovos TruScale-DaaS-Plattform vereint Geräte, Services und Finanzierung in einer skalierbaren Abolösung.

Die Lösung bietet verschiedene modulare Optionen in jeder Phase des Lebenszyklus des Geräts:

• Das „Carbon Impact Portal“ ermöglicht Echtzeit-Einblicke auf Geräteebene zur Unterstützung der ESG-Berichterstattung

• Zertifizierte generalüberholte Geräte versprechen geringere Erneuerungskosten und Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks

• CO₂-Kompensationsservices – eine integrierte Kompensation der Lebenszyklusemissionen mit verifizierten Klimaschutzmaßnahmen

• Asset Recovery Services sorgen für eine geschützte Außerbetriebnahme und Restwertrückgewinnung

Abolösung für nachaltige IT

TruScale DaaS for Sustainability liefert laut Hersteller ergebnisorientierten Mehrwert in fünf wichtigen Phasen des Geräte-Lebenszyklus: Beratung, Implementierung, Support, Verwaltung sowie Außerbetriebnahme und Erneuerung. Dieser strukturierte Ansatz stellt sicher, dass IT-Verantwortliche an jedem Berührungspunkt sowohl die betriebliche Effizienz als auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen können. KI-gestützte Tools wie Lenovo Intelligent Sustainability Solutions Advisor (LISSA) und Care of One helfen dabei, nachhaltige Erneuerungsstrategien zu entwickeln.

„CIOs stehen zunehmend vor der Aufgabe, gleichzeitig die Geschäftsleistung und die Nachhaltigkeit voranzutreiben“, so Rakshit Ghura, Vice President und General Manager, Digital Workplace Solutions bei Lenovo. „Lenovo TruScale DaaS for Sustainability erfüllt diese Anforderung mit einer datengesteuerten, zirkulären IT, die die Entscheidungsfindung vereinfacht und vom ersten Tag an einen ROI ermöglicht.“

Lesen Sie mehr zum Thema