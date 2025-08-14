Search Icon
Startseite > Office & Kommunikation > Eno modernisiert Logistikzentrum

Eno modernisiert Logistikzentrum

14. August 2025, 8:36 Uhr | Michaela Wurm
© Eno

Distributor Eno hat sein Logistikzentrum modernisiert und massiv erweitert. Die Versandkapazität für Eno-Kunden und Fulfillment-Partner wurde so fast verdoppelt. Eno will die Logistikservices zunehmend auch externen Partnern anbieten.

Eno hat den umfassenden Um- und Ausbau seines Logistikzentrums in Nordhorn planmäßig abgeschlossen. Dank modernisierter Arbeitsplätze, automatisierter Fördertechnik und einem komplett erneuerten Warenausgang kann der Distributor seine Versandkapazität deutlich steigern und ist so für saisonale Hochphasen wie die Black Week oder das Weihnachtsgeschäft gerüstet.

Ein neu geschaffener Pufferbereich sorge zudem für eine sichere Abwicklung bei stark schwankenden Volumen – sei es in Peak-Zeiten oder bei projektbezogenen Fulfillment-Anforderungen, teilt das Unternehmen mit. Aufträge ließen sich jetzt auch bei kurzfristigen Mengenspitzen ohne Verzögerungen ausliefern.

„Mit dem Umbau heben wir unsere Logistikprozesse auf ein neues Niveau – schneller, flexibler und leistungsfähiger“, sagt Peter Horstmann, Geschäftsführer der Eno Telecom GmbH. „Diese Investition zahlt direkt auf unsere Zukunftsfähigkeit ein und verschafft uns einen echten Vorteil, insbesondere in Hochphasen wie der Black Week.“

Automatisierte Fördertechnik

Im Zentrum der Modernisierung standen die Einführung automatisierter Fördertechnik sowie ein vollständig erneuerter Warenausgang. Die neue Technik beschleunigt laut Eno die Materialflüsse im Lager deutlich und reduziert unnötige Wegzeiten. In Verbindung mit der klar strukturierten Logistikarchitektur ist der Distributor jetzt in der Lage, die Anzahl der täglichen Aussendungen nahezu zu verdoppeln. Diese Reserve wird neben dem geplanten Wachstum für die immer enger werdenden Zeitfenster zwischen Auftragseingang und Auslieferung, sowie als Spitzenbrecher benötigt.

Großen Wert legte Eno auch auf die ergonomische Ausstattung der Arbeitsplätze. Höhenverstellbare Packtische, Vakuumheber zur körperlichen Entlastung der Mitarbeiter und optimierte Lichtverhältnisse verbesserten das Arbeitsumfeld spürbar.

Fulfillment mit API-Anbindung für externe Partner

Neben der gestiegenen Eigenleistung bietet Eno die Logistikservices zunehmend auch externen Partnern an. Das Spektrum reicht von der Beschaffung, Einlagerung und dem individuellen Versand mit kundenspezifischem Lieferschein bis hin zu Retourenmanagement, Refurbishment, Repair sowie Warenversicherung und Zollabwicklung – inklusive Versand von FSK-18-Produkten.

Dank offener Schnittstellen (API) können Kundenprozesse direkt angebunden werden – vom Auftragseingang, Warenausgang bis zur automatisierten Rückmeldung des Versandstatus (Tracking). So lassen sich kleine und mittlere Fulfillment-Dienstleistungs-Volumen besonders effizient und kostenoptimiert realisieren, ohne langwierige und komplizierte Projektphasen zu durchlaufen. ENO erarbeitet mit dem Kunden individuelle maßgeschneiderte Lösungen.

Zusätzliche Services wie Ersatzteillogistik, Grading, Refurbishment, Reparatur oder Zweitvermarktung werden gemeinsam mit der ESC International GmbH, dem Schwesterunternehmen der Eno, angeboten.

„Interessenten können sich mit ihren individuellen Anforderungen melden und wir erarbeiten gemeinsam eine passgenaue Lösung“, betont Rainer Büter, Leiter Business Development & Projekte bei Eno. „Dank unserer Erfahrung aus unzähligen Anwendungsbeispielen in diversen Varianten können wir auf einen sehr großen Fundus an Lösungen zurückgreifen – ganz ohne komplexes Pflichtenheft.“

ENO telecom GmbH IT-Distribution TK-Distribution Logistik

