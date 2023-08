Dominik Gomer, Head of E-Commerce bei AfB social & green IT, telefoniert mit dem Fairphone 4.

Nachhaltige Hardware, fair produziert und langlebig: Das Fairphone passt genau zum ökologischen und sozialen Konzept der AfB. Daher hat das auf Refurbishing spezialisierte Inklusionsunternehmen das Modell Fairphone 4 mit 5G jetzt in seinem Onlineshop gelistet.

„Das umweltfreundliche Smartphone passt perfekt in unser Portfolio: Grüne Hardware, die fair produziert wird und länger genutzt werden kann, Rohstoffe einspart und Emissionen vermeidet“, sagt Dominik Gomer, Head of E-Commerce bei AfB social & green IT. „Das Fairphone kann man im AfB-Onlineshop1 daher guten Gewissens jetzt auch fabrikneu kaufen.“

Miete oder Leasing möglich, keine Ausschreibung nötig

AfB bietet im Business-Geschäft auch Mietlösungen oder Leasing an, was auch interessant für Behörden werden kann. Wenn sie sich bei der Wahl eines IT-Ausstatters für ein Inklusionsunternehmen entscheiden, unterstützen sie laut AfB zum einen mehr Gerechtigkeit und soziale Teilhabe in der Arbeitswelt. Zugleich werde auch die Beschaffung für Kommunen leichter: Bei Inklusionsunternehmen ist nämlich nach §118 GWB eine Direktvergabe möglich, dadurch kann auf eine zeitaufwendige Ausschreibung verzichtet werden.

Modularer Aufbau erleichtert Reparaturen

Das Fairphone 4 besteht aus acht Bauteilen: Rückseite, Display, Hörmuschel, Lautsprecher, USB-C-Anschluss, Frontkamera, Hauptkamera und Akku.

So werden bei der Herstellung des Ökohandys Rohstoffe aus Recyclingquellen und zum Beispiel Fairtrade-Gold verwendet. Auch setzt sich der Hersteller für faire Arbeitsbedingungen innerhalb der Lieferkette ein. Im Gegensatz zu herkömmlichen Smartphones sei das Fairphone auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt, zumal der modulare Aufbau Reparaturen erleichtere. Kein Modul ist verklebt, Anwender können das Gerät öffnen und Reparaturen selbst durchführen. Verschleißteile wie Display oder Akku lassen sich daher schnell und kostengünstig austauschen. Der Hersteller garantiert zudem langfristige Software-Updates. AfB bietet das Fairphone 4 in seinem Onlineshop mit 128GB und mit 256GB an. Das Betriebssystem ist Android.

Sortimentserweiterung im Sinne der Kreislaufwirtschaft

Mit der Neuware erweitert AfB social & green IT sein Sortiment, das zum Großteil aus refurbished IT besteht. Mit gründlicher Wiederaufbereitung verfolgt AfB den Ansatz, gebrauchte IT-Hardware wie Smartphones, Notebooks, Tablets und IT-Zubehör länger nutzbar zu machen. Dieses nachhaltige zweite Leben spart gegenüber der Neuproduktion nachweislich Emissionen und Rohstoffe ein. Neben der Förderung von ökologischer IT-Kreislaufwirtschaft steht auch eine sozial gerechtere Arbeitswelt im Fokus des Inklusionsunternehmens, bei dem die Belegschaft zur Hälfte aus Menschen mit Behinderung besteht. Das Fairphone 4 sei damit eine passende Ergänzung im Onlineshop des gemeinnützigen IT-Unternehmens.

Das Fairphone 4 kann ab sofort im Onlineshop von AfB1 bestellt werden. Auch Original-Accessoires wie eine Softcase-Schutzhülle und True-Wireless-Kopfhörer sind ab sofort bei AfB erhältlich.

1 https://www.afbshop.de/fairphones