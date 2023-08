In Anwesenheit der BSI-Präsidentin Claudia Plattner hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik die erste Aufbaustufe seines 5G/6G-Sicherheitslabors in Betrieb genommen. Dieses steht im sächsischen Freital.

Mit dem Sicherheitslabor verfüge das BSI laut eigenen Angaben nun über eine für Telekommunikationsbetreiber typische Testumgebung mit mehreren Funkzellen im eigenen Campus-Netz. Das Basissystem umfasse demnach Komponenten für ein Cloud-natives 5G-Kernnetz; darüber hinaus sei Technik vorhanden, die sowohl 5G- als auch 4G-Funktionen abdecke. Noch in der Umsetzung befinden sich Erweiterungen des Labors inklusive Open-RAN-Technologie sowie temporäre Teststellungen. Hierfür wolle das BSI künftig Produkte unterschiedlicher Hersteller einsetzen.

„Ein zentrales Thema für das BSI ist die Cybersicherheit in mobilen Infrastrukturen. Mit der ersten Aufbaustufe des 5G/6G Security Lab im BSI in Freital haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Ich danke den Freitaler Kolleginnen und Kollegen für Ihr großartiges Engagement das Lab zu ertüchtigen“, so die BSI-Präsidentin Claudia Plattner.

Ziel des BSI sei es, das Sicherheitsniveau sowie Resilienz von nationalen und privaten 5G-Netzen zu erhöhen. So werde im neuen Sicherheitslabor an folgenden Aufgaben gearbeitet:

Weiterentwicklung von Zertifizierungsgrundlagen für kritische Komponenten

Arbeiten zur Sicherheit in der Standardisierung des Mobilfunks

Praxisorientierte Entwicklung von Vorgaben und Richtlinien für die Netzbetreiber im Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur

Enge Zusammenarbeit von Forschung und Entwicklung, auch mit Sicherheitsforschern, um gemeinsame Tests und Untersuchungen anzugehen

Das BSI habe in der 5G/6G-Sicherheit mit einer Förderrichtlinie zahlreichen Projekten zum Start verholfen. Diese Projekte sowie auch Sicherheitsforschende seien laut BSI ab sofort eingeladen, ihre Ergebnisse mit Hilfe des 5G/6G Security Labs zu validieren.

