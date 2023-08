Die EDAG Group, weltweit tätiger unabhängige Entwicklungsdienstleister der Mobilitätsindustrie und Technikentwickler für industrielle Lösungen, hat die ersten Live-Tests der hochautomatisierten CityBot-Fahrzeuge im Reallabor auf dem Betriebsgelände in Fulda durchgeführt.

Bei den EDAG CityBots handelt es sich um ein umfassend konzipiertes Ökosystem. Mit Hilfe einer eigens entwickelten Leitsoftware sind die multifunktionalen, hochautomatisierten Roboterfahrzeuge untereinander und mit der Infrastruktur der Smart City vernetzt. Die CityBots sind modular aufgebaut und dadurch multifunktionell einsetzbar. Die Roboterfahrzeuge können beispielsweise als Fahrgastzelle, Cargo-Träger, Stadtreinigungsgerät oder zur Grünanlagenpflege genutzt und rund um die Uhr bedarfsgerecht eingesetzt werden.

„Der EDAG CityBot ist die Antwort auf alle Mobilitätsherausforderungen“, betonte Harald Keller, COO von EDAG Engineering, bei der Vorstellung der Bots. „Im Reallabor in Fulda erproben wir alle Funktionen der CityBots und nehmen das Gesamtsystem in Betrieb, bevor wir mit einem stabilen System im nächsten Schritt auf das 42 Hektar große Gelände nach Frankfurt ziehen. Im August haben wir hier die ersten Tests automatisierter Fahrmanöver durchgeführt.”

Aus der Landespolitik kommt Rückendeckung: Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus informierte sich bei einem Besuch in Fulda über den ganzheitlichen Lösungsansatz für die urbanen Mobilitätsherausforderungen von morgen. „Hier ist ein Zukunftsort, an dem moderne Technologien veranschaulicht und die großen Potenziale der Digitalisierung erlebbar werden“, sagte die Ministerin während ihres Rundgangs auf dem Firmengelände. Für die Mobilitätswende sei die Digitalisierung der Schlüssel. „Wir wollen in Hessen Vorreiter für innovative Transportlösungen werden, und die Voraussetzungen dafür sind gut“, so Prof. Dr. Sinemus weiter.

Während in Fulda die Vor-Erprobung sowie die Erstinbetriebnahme der Bots läuft, erfolgt die Erforschung des Gesamtsystems im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Dies geschieht im Rahmen des auf zweieinhalb Jahre angelegten Förderprojekts “Campus FreeCity”. In diesem Rahmen untersucht die EDAG Group gemeinsam mit einem Konsortium aus Wissenschaft und Wirtschaft, wie sich Städte durch hochautomatisierte Roboterfahrzeuge nachhaltig entlasten lassen.

Johannes Barckmann, Concept & Product Owner EDAG CityBot erläutert die Besonderheiten zwischen den beiden Laboren: „In Frankfurt haben wir im Vergleich zu unserem Betriebsgelände kein komplett kontrollierbares Gelände. Durch den Kontakt mir Fußgängern, Fahrradfahrern und Lieferverkehr sammeln wir wertvolle Einblicke für die Skalierung von hochautomatisierten Fahrzeugen. Weitere potenzielle Einsatzmöglichkeiten für unsere EDAG CityBots sind neben urbaner Mobilität, große Logistikzentren und Flughäfen.“ Reallabore seien der erste Schritt in die Zukunft. Dort will man erkennen, auf welche Herausforderungen man stößt, sei es technisch oder ethisch und sozial.

