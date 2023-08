Netzwerkdurchsatz hat Priorität. Bisher bestand die Lösung hierfür im Umstieg auf Glasfaserverkabelung. Die damit einhergehenden Kosten sind jedoch nicht unerheblich. Hier kommt die Multi-Gig-Technologie ins Spiel.

Der Artikel liefert unter anderem Antworten auf folgende Fragen:

Was versteht man unter Multi-Gig-Technologie?

Warum wurde die Technologie entwickelt?

Wem nutzt die Multi-Gig-Technologie?

Warum gilt die Multi-Gig-Technologie als kosteneffizient?

Was zeichnet Multi-Gig-Switches und -Router aus?

Wie zukunftsfähig sind Multi-Gig-Switches?

Unternehmen sind stets bestrebt, ihre Netzwerkinfrastruktur zu optimieren, um mit der ständig wachsenden Nachfrage nach schnelleren und zuverlässigeren Verbindungen Schritt zu halten. Da immer mehr datenintensive Anwendungen und Technologien zum Einsatz kommen, hat ein höherer Netzwerkdurchsatz also höchste Priorität. Bisher bestand die Lösung hierfür im Umstieg auf Glasfaserverkabelung, die für ihre hohe Geschwindigkeit und Bandbreitenfähigkeit bekannt ist. Die hohen Kosten, die mit der Neuverkabelung oder dem Aufbau einer völlig neuen Infrastruktur verbunden sind, stellen jedoch für viele Unternehmen eine erhebliche Investition dar.

Hier kommt die Multi-Gig-Technologie, ein Synonym für Datenübertragungsgeschwindigkeiten größer 1Gbit/s, ins Spiel. Die Multi-Gig-Technologie, auch bekannt als Multi-Gigabit-Ethernet, bezieht sich auf Netzwerkverbindungen, die Geschwindigkeiten von mehreren Gigabit pro Sekunde (Gbps) oder sogar mehr erreichen können. Die Technologie wurde entwickelt, um die ständig wachsenden Anforderungen an die Netzwerkbandbreite zu bewältigen, die durch den zunehmenden Einsatz von Hochgeschwindigkeitsanwendungen, Cloud-Diensten, 4K/8K-Videoübertragung, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), IoT-Geräten und anderen datenintensiven Anwendungen entstehen.

Ein neues Maß an Effizienz für Unternehmen

Norbert Roller, Channel Director DACH bei Zyxel Deutschland: „Die Kosteneffizienz von Multi-Gig Switches kombiniert Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit, um eine Brücke in die Zukunft der Netzwerktechnologie zu schlagen.“

Die Multi-Gig-Technologie mit 2,5, 5, 10 oder 40 Gbit/s ist besonders nützlich für Unternehmen, Organisationen und Haushalte, die eine hohe Bandbreite für datenintensive Anwendungen benötigen, ohne dass sie ihre gesamte Netzwerkinfrastruktur umfangreich und mit einem großen Budget aktualisieren müssen. Durch die Implementierung von Multi-Gig können Netzwerkverbindungen optimiert werden, um die steigenden Anforderungen an Geschwindigkeit und Datendurchsatz zu bewältigen.

Neben der hohen Übertragungsgeschwindigkeit, die die Netzwerkabdeckung verbessert, können Multi-Gig Switches datenintensive Anwendungen nahtlos ausführen, ohne dass es zu Engpässen und Verzögerungen kommt. Die Einführung der Multi-Gig-Technologie ermöglicht es Unternehmen, ihre Netzwerke für zukünftige Anforderungen zu rüsten. Multi-Gig-Switches bieten eine flexible Lösung, die auch mit zukünftigen Technologieanforderungen Schritt halten kann. „Die Kosteneffizienz von Multi-Gig Switches kombiniert Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit, um eine Brücke in die Zukunft der Netzwerktechnologie zu schlagen“, erklärt Norbert Roller, Channel Director DACH bei Zyxel Deutschland. „Diese hochmodernen Geräte bieten nicht nur ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten, sondern optimieren auch die Ressourcennutzung und tragen dazu bei, Investitionen in die Netzwerkinfrastruktur zu minimieren. Mit ihrer Fähigkeit, mehrere Geräte nahtlos zu unterstützen, von traditionellen Ethernet-Geräten bis hin zu fortschrittlichen IoT-Technologien, bieten Multi-Gig Switches eine flexible und skalierbare Lösung für Unternehmen, die in einer zunehmend vernetzten Welt agieren. Durch die Balance zwischen Leistung und Kosten tragen sie dazu bei, die nächste Ära der digitalen Kommunikation zu gestalten.“

Multi-Gig-Plus: Nutzung der vorhandenen Infrastruktur möglich

Die Multi-Gig-Technologie ist eine kostengünstige Lösung, da Unternehmen oder Privatpersonen dank ihr weiterhin auf die vorhandene Verkabelungsinfrastruktur zurückgreifen können. Durch den Einsatz von Technologien wie CAT5E oder CAT6 können sie ihre Netzwerkkapazität erhöhen, ohne dass kostspielige Neuverkabelungsprojekte erforderlich sind. Das spart gerade Unternehmen viel Zeit, Mühe und Kosten.

Multi-Gig-Switches und -Router unterstützen höhere Geschwindigkeiten wie 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s und sogar 10 Gbit/s und bieten gleichzeitig Stromversorgung für die angeschlossenen Geräte (Power-over-Ethernet), was ihre Vielseitigkeit und Effizienz weiter steigert. Verkabelungen sind in vielen Unternehmen weit verbreitet, da sie zuverlässige Datenübertragungsmöglichkeiten bieten. Allerdings unterstützen sie möglicherweise nicht die höheren Datenraten, die von modernen Anwendungen und Geräten benötigt werden. An dieser Stelle kommen Multi-Gig-Switches ins Spiel, die das Potenzial der vorhandenen Kabel effektiv ausschöpfen können.

Erhöhte Kapazität und Skalierbarkeit

Die Integration von Multi-Gig-Switches in die bestehende Netzwerkinfrastruktur eines Unternehmens erhöht die Netzwerkkapazität, ohne eine umfassende Neuverkabelung oder Austausch der Hardware durchführen zu müssen. Dies kann zu einer effizienteren Nutzung der vorhandenen Ressourcen, besserer Leistung und einer besseren Anpassungsfähigkeit an zukünftige Anforderungen führen – also einer deutlichen Kapazitätssteigerung.

Die Skalierbarkeitsvorteile der Multi-Gig-Technologie machen sie besonders für kleine und mittlere Unternehmen reizvoll. Diese verfügen möglicherweise nur über begrenzte Ressourcen oder haben budgetäre Beschränkungen, die umfangreiche Netzwerk-Upgrades ineffizient machen. Mit Multi-Gig-Switches können solche Geräte strategisch an wichtigen Punkten innerhalb einer bestehenden Infrastruktur eingesetzt und so ihre Kapazität auf flexible und modulare Weise erweitert werden. Diese Skalierbarkeit ermöglicht es kleineren Unternehmen, sich an die wachsenden Anforderungen anzupassen und sicherzustellen, dass ihre Netzwerke den zunehmenden Datenverkehr bewältigen und die steigenden Notwendigkeiten ihres Geschäftsbetriebs unterstützen können.

Zukunftssicherheit für Netzwerke

Angesichts der rasanten technologischen Entwicklung und des steigenden Datenbedarfs bietet die Multi-Gig-Technologie eine zukunftssichere Lösung. Sie ermöglicht es, aktuelle und künftige Anwendungen mit hoher Bandbreite zu bewältigen. Darüber hinaus stellt sie sicher, dass das eigene Netzwerk neue Technologien ohne häufige Upgrades unterstützen kann. Multi-Gig-Switche sind für die Unterstützung zukünftiger drahtloser Hochgeschwindigkeitsnetzwerke unverzichtbar, insbesondere für die neuen WLAN-Standards Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E und dem kommenden Wi-Fi 7. Diese Switches können die erhöhten Datenübertragungsgeschwindigkeiten moderner Accesspoints bewältigen und gewährleisten eine nahtlose und kosteneffektive Integration drahtloser und kabelgebundener Netzwerke.

Kevin Drinkall, Director Marketing & GTM Strategy EMEA bei Zyxel

Lesen sie mehr zum Thema