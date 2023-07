Ab sofort spendiert 1&1 seinen Business-Kunden Service Cards für Mobilfunk und Breitband. Diese bieten ihnen zahlreiche Vorteile wie Rabatte, persönlichen Support und einen Austauschservice.

1&1 wertet seine Angebote für Business-Kunden mit der bereits aus dem Privatkunden-Segment bekannten Service-Card auf. So erhalten Unternehmen mit der Service-Card Mobilfunk etwa automatisch bis zu 20 Prozent Rabatt, gestaffelt nach der Anzahl ihrer All-Net-Flat- und Daten-Falt-Business-Verträge. Zusätzlich verspricht 1&1 den Firmenkunden im Fall von zahlreichen Defekten inklusive Bruch und Wasserschaden einen kostenlosen Vor-Ort-Austausch ihrer Geräte innerhalb von 24 Stunden. Eine zusätzliche Geräte-Versicherung ist dafür nicht notwendig. Bei Interesse an neuen Geräten, Netzen und Tarifen können die Business-Kunden diese 30 Tage unverbindlich testen. Neubestellungen werden ihnen ohne Aufpreis per Overnight-Lieferung am nächsten Werktag zugestellt. Sollte es einmal Probleme oder Fragen geben, können sich die Besitzer der Business Card rund um die Uhr per E-Mail oder telefonisch direkt an einen persönlichen Ansprechpartner wenden, ohne sich mit Sprachcomputern herumschlagen zu müssen.

Die 1&1 Business-Card für DSL und Festnetz beinhaltet unter anderem die Vor-Ort-Einrichtung neuer Internet-Anschlüsse samt Konfiguration des WLANs. Hierfür gibt 1&1 das Versprechen, das drahtlose Netzwerk samt aller Geräte, unabhängig von ihrer Bezugsquelle, zum Laufen zu bekommen. Im Problemfall soll eine Express-Entstörung dafür sorgen, dass Ausfälle innerhalb weniger Stunden behoben werden. Abgerundet wird das Angebot wie bei der Mobilfunk-Card durch die rund um die Uhr zur Verfügung stehende Beratung und die Testmöglichkeit für neue Geräte, Netze und Tarife.