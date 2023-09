Eine weitere Version von Kaspersky Digital Footprint Intelligence ermöglicht Unternehmen nun einen stärkeren Schutz vor rufschädigenden, gefälschten Accounts in sozialen Netzwerken sowie Fake-Apps im AppStore und in GooglePlay, so der Anbieter.

Kaspersky-Experten identifizierten im vergangenen Jahr über 500 Millionen Zugriffsversuche auf gefälschte Websites. Dazu geben sich Cyberkriminelle als bekannte Unternehmen aus, indem sie deren Profile in sozialen Netzwerken und auf Online-Marktplätzen nachahmen. Sie verkaufen zum Beispiel gefälschte Waren oder geben sich als Vertreter des Kundensupports aus. Ziel ist es, sensible Daten zu erlangen oder Nutzer auf schädliche Websites zu führen. Für Desinformationskampagnen oder fortgeschrittene Phishing-Kampagnen geben sich Cyberkriminelle gerne auch als bekannte Entscheidungsträger von Unternehmen aus. Unternehmen sollten dem Schutz ihrer Reputation daher mehr Aufmerksamkeit widmen.

Bei Kaspersky Digital Footprint Intelligence handelt es sich um einen Threat Intelligence Service, der Unternehmen Einblicke in deren digitalen Fußabdruck gewährt, wodurch sie mögliche Sicherheitsrisiken und Schwachstellen identifizieren können. Die neue Version von Kaspersky Digital Footprint Intelligence kann nun gefälschte Accounts auf Facebook, Snapchat, Instagram und Twitter identifizieren, überwachen und entfernen. Gleiches gilt für gefälschte Anwendungen im AppStore und bei GooglePlay.

Kaspersky Digital Footprint Intelligence überwacht öffentliche Online-Quellen und informiert Unternehmen detailliert über mögliche schädliche Aktivitäten, so der Security-Anbieter weiter. So können sie Bedrohungen erkennen und beseitigen, noch bevor ihre Marke, Onlinekunden und letztlich auch der Umsatz Schaden nehmen. Seit diesem Jahr verfügt der Service zusätzlich über eine Echtzeitwarnung vor zielgerichteten Phishing-Aktivitäten. Damit lassen sich Phishing-Webseiten, die sich gegen die Marke, Online-Dienste oder geschützte Warenzeichen richten, überwachen.

„Mit dem Takedown Service bietet Kaspersky Digital Footprint Intelligence Unternehmen noch mehr Möglichkeiten für den Markenschutz“, erläuterte Yuliya Novikova, Head of Digital Footprint Intelligence bei Kaspersky. Zusammen mit den anderen Produkten aus dem Kaspersky Threat Intelligence Portfolio bündele dieser Dienst die gesamte Erfahrung, um Unternehmen bei der Optimierung ihrer Sicherheit zu unterstützen, so Novikova weiter.



