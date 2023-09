Der europäische Cloudanbieter OVHcloud bietet ab sofort seinen IaaS-Kunden einen CO2-Rechner. Über ihn sollen Unternehmen einen Überblick bekommen, wie es sich mit den CO2-Emissionen im Zusammenhang mit ihrer Cloud-Nutzung verhält.

Damit Unternehmen im Blick behalten können, wie viele CO 2 -Emissionen Cloud-Infrastrukturen verbrauchen, kann ein CO 2 -Rechner Orientierung geben. OVHcloud hat nun mit dem Carbon Calculator einen solchen Rechner gelauncht. Er soll Folgendes bieten:

Monatliche Berichte und Informationen zum CO 2 -Fußabdruck, darunter CO 2 -Emissionen aus Scope 1, 2, 3, von der Herstellung bis zum Betrieb der Infrastruktur

Zusätzlich zum Monitoring des CO 2 -Fußabdrucks des operativen Cloud-Service-Verbrauchs soll es eine Lebenszyklusanalyse auf Komponentenebene geben

In den Calculator habe OVHcloud laut eigenen Angaben über acht Monate Entwicklungsarbeit gesteckt. Ziel sei es, Faktoren wie die Herstellung bis hinunter auf Komponenteneben der Server zu berücksichtigen. Der CO 2 -Rechner sei jederzeit vom OVHcloud-Kundenpanel aus zugänglich. Er berücksichtige den geschätzten elektrischen Verbrauch der Server aus dem OVHcloud-Datacenter-Monitoring und ordne diesen seinem CO 2 -Äquivalent zu. Um ein Bild des tatsächlichen CO 2 -Fußabdrucks zu eruieren, werden die Kühl- und Netzwerkausrüstung sowie Fracht, Herstellung, der gesamte Lebenszyklus und Abfallmanagement berücksichtigt.

Dabei sei der Rechner standortabhängig und die Berichte hängen von der lokalen Stromzusammensetzung ab. Dies bedeute, dass ein Server in einem Land mit einem CO 2 -armen Energiemix zu einer anderen CO 2 -Schätzung führe als derselbe Server, der in einem Land mit einem weniger günstigen Strommix gehostet werde. Bis zum Ende des Jahres sollen diese marktspezifischen Informationen das Reporting des Carbon Calculator ergänzen – entsprechend der Verpflichtung von OVHcloud zur Dekarbonisierung des Strommixes.

„Nachhaltigkeit ist in unserer DNA verankert und wir fordern uns ständig selbst heraus, den CO 2 -Fußabdruck unseres Gesamtbetriebs zu verbessern“, sagt Michel Paulin, CEO von OVHcloud. „Wir sind uns mehr denn je der Bedeutung bewusst, die unsere Kunden der möglichst genauen Berechnung ihres CO 2 -Fußabdrucks beimessen. Daher freuen wir uns außerordentlich, ihnen eine präzise Messung und Verständnis mit nur einem Mausklick anzubieten.“

Der OVHcloud Carbon Calculator sei laut eigenen Angaben weltweit – außer in den USA – für alle Kunden der BareMetal-Produktlinie über das OVHcloud-Kontrollpanel verfügbar. Darüber hinaus sei er auch über eine Programmierschnittstelle zugänglich. Für Kunden, die die Hosted Private Cloud nutzen, soll der Cloud Calculator in den nächsten Wochen verfügbar sein.

