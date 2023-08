Das Channel-Team des Soester Softwareherstellers Aagon bekommt Verstärkung: Sascha Kaiser wird zum 1. September die Leitung des Channel Sales Teams übernehmen.

Die personelle Aufstockung sei laut Unternehmensangaben ein Baustein von umfassenderen Partner-Business-Maßnahmen. In seiner neuen Position als Team Lead Channel Sales berichtet Kaiser an Thomas Reisinger, Head of Sales bei Aagon.

Kaiser habe bei seinen bisherigen beruflichen Stationen Erfahrung im strategischen Auf- und Ausbau von Channel-Sales-Abteilungen sammeln können sowie Vertriebs- und Führungskompetenz erworben: Kaiser kommt vom DMS-Anbieter Easy Software. Zuvor war er als Vertriebsleiter beim Consulting-Unternehmen MTD sowie bei Systec. Bei letzterem hatte Kaiser bereits mit dem Lösungsvertrieb zu tun.

Kaiser soll bei Aagon dazu beitragen, ambinionierte Ziele zu erreichen: „Mit Sascha Kaiser werden wir unser Ziel, den indirekten Vertrieb von rund zehn Prozent im Jahr 2021 auf rund 40 Prozent bis 2026 zu erhöhen, bestens erreichen“, freut sich Thomas Reisinger über den Neuzugang. „Neben der personellen Erweiterung des Teams während der vergangenen Jahre haben wir zudem eine Lernplattform sowie ein umfangreiches Partnerportal geschaffen. Dies alles trägt dazu bei, das angestrebte Wachstum zu erlangen und gemeinsam mit unseren Partnern zu wachsen.“

Die Lernplattform soll es Techniker:innen der Aagon-Partner ermöglichen, Kurse zum Einsatz der Aagon-Lösungen jederzeit zu absolvieren. Eine weitere Maßnahme zum Ausbau des Channels stelle das Partnerportal dar; dieses soll in wenigen Wochen live gehen. Hierüber sollen Partner beispielsweise Know-how zu den Aagon Tools beziehen können.

Zudem solle die neue Lösung Aagon Enterprise System Bus (AESB) noch in diesem Jahr vorgestellt werden. Neben der ACMP Suite soll AESB die zweite Produktlinie von Aagon werden. „Mit der Erweiterung unseres Produktportfolios eröffnen wir unseren Partnern hervorragende Möglichkeiten, ihren Kunden zusätzliche Dienstleistungen anzubieten“, erläutert Thomas Reisinger.

