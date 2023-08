Andreas Bökemeyer (rechts) übergibt die Vertriebsleitung bei Wortmann an Volker Kaps

Wachwechsel im Vertrieb von Wortmann: Der langjährige Vertriebsleiter Andreas Bökemeyer geht Ende des kommenden Jahres in Ruhestand und übergibt seine Position jetzt schon an seinen bisherigen Stellvertreter Volker Kaps.

Andreas Bökemeyer, langjähriger Vertriebsleiter der Wortmann AG, verabschiedet sich zum Ende des kommenden Jahres in den Ruhestand. Schon zum 1. September dieses Jahres will er die Leitung in jüngere Hände legen. Bökemeyer übergibt deshalb seine Position an seinen bisherigen Stellvertreter Volker Kaps und übernimmt dessen Position als stellvertretender Vertriebsleiter.

Dier Rollentausch soll dabei helfen, den Übergang der Vertriebsleitung und die Verantwortung für rund 150 Mitarbeiter nahtlos zu gestalten und eine kontinuierliche Entwicklung sicherzustellen. Bökemeyer wird in seiner neuen Rolle aber dem gesamten Team weiterhin mit seiner Erfahrung und mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Bökemeyer ist seit 1989 im Vertrieb der Wortmann AG tätig. Seit 1995 war er stellvertretender Vertriebsleiter, 2012 übernahm er die Leitung.

Auch sein Nacholger ist seit 1992 und damit über 30 Jahre im Unternehmen. Neben der Stellvertretung von Bökemeyer zeichnet Volker Kaps auch als Produktmanager für PC-Systeme für die Gerätelinie der Terra-PCs verantwortlich. Diese Aufgabe wird er nun intern an das engagierte Team mit René Thoss, Alex Minnich und Thomas Bartels abgeben.

„Mit Volker Kaps haben wir die richtige Wahl für die Leitung unseres Vertriebes getroffen, um unseren Kunden und Partnern weiterhin die gewohnte Qualität und den gewohnten Service in unserem Vertrieb zu garantieren“, betont Siegbert Wortmann, Vorsitzender der Wortmann AG.

