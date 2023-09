Anbieter für digitale Infrastruktur Colt hat eine Partnerschaft mit Nokia geschlossen. Die Zusammenarbeit soll das Colt-Ökosystem mit dem neuen Technologiepartner stärken und Nutzer dabei unterstützen, ihre Netzwerke zukunftssicher zu gestalten.

Durch die Zusammenarbeit wird die Leistungsfähigkeit des Colt IQ Network weiter verbessert und die 1830-Produktfamilie von Nokia zusammen mit der WaveSuite-Software in die aktuellen optischen Netzwerklösungen von Colt integriert. Der 1830 Photonic Service Switch (PSS) und Wavelite-Produkte von Nokia bieten skalierbare, optimierte optische Ende-zu-Ende-Übertragungslösungen für Netzwerkverbindungen von Unternehmen, Rechenzentren sowie für Metronetze, regionale oder Weitverkehrsnetze. Colt wird die Nokia WaveSuite-Software auch für die Netzautomatisierung einsetzen.

Das optische Portfolio von Colt bietet Netzwerkleistung für Backbone-Verbindungen, Konnektivität zwischen Rechenzentren und andere Anforderungen an hohe Bandbreiten. Alle optischen Services von Colt können auf definierten Netzwerkrouten und Glasfaserstrecken bereitgestellt werden. Diversität, Service-Redundanz und Ausfallsicherheit der Verbindungen können individuell festgelegt werden. So will Colt die Nokia Wavesuite-Software dafür nutzen, um seinen Nutzern eine erweiterte, Software-definierte Konnektivität mit hoher Bandbreite zu bieten.

Vivek Gaur, VP Network Engineering bei Colt, sagt: „Durch die Partnerschaft mit Nokia erweitern wir unser Ökosystem von Technologiepartnern, ermöglichen unseren Kunden die Nutzung unserer optischen Always-on-Lösungen und bieten ihnen die Flexibilität, die sie auf ihrem Weg zur digitalen Transformation benötigen.“

James Watt, President der Optical Networks Division bei Nokia, erklärt: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Colt, um das Angebot an Lösungen der nächsten Generation zu erweitern. Angesichts des weltweit steigenden Bandbreitenbedarfs bietet die 1830 PSS-Familie von Nokia marktführende stabile Transport- und WDM/ROADM-Technologien, um die optischen Netzwerklösungen von Colt zukunftssicher zu machen und den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.“

