Red Hat bescheinigt dem Edge Computing in seinem vor Kurzem veröffentlichten Report eine deutliche Entwicklung vom anfänglichen Nischenkonzept hin zu einer branchenübergreifenden Technik.

Edge Computing ermöglicht die Datenverarbeitung vor Ort und reduziert so die Latenzzeiten. Die Befragung von Branchenexperten ergab zudem, dass Sicherheit als zentrales Thema angesehen wird – insbesondere vor dem Hintergrund einer weiterhin hohen Anzahl von Fehlkonfigurationen und zunehmenden Angriffen auf Schwachstellen.

Dennoch ist das Konzept des Edge Computing weiterhin stark auf dem Vormarsch, was sich unter anderem laut Red Hat daran zeigt, dass 68 Prozent der befragten Unternehmen ihre Investitionen in neue und bestehende Edge-Projekte erhöhen wollen. Auch die Anzahl der Projekte, Anwendungsbereiche und Endpoints beweise, dass Edge-Lösungen nicht nur ein weiterer Trend sind, sondern sich einen festen Platz in der IT-Welt erobert haben.

Der „State of Edge Security Report 2023“ identifiziert dabei die Themen Datensicherheit, Netzwerksicherheit, Gerätesicherheit sowie physische und digitale Sicherheit als besonders essenziell. Mit 47 Prozent nannte rund die Hälfte der befragten Entscheidungsträger diese Bereiche als ihr Hauptanliegen, insbesondere im Zusammenhang mit Cyberangriffen. Der in Zusammenarbeit mit S&P Global Market Intelligence erstellte Report zeige darüber hinaus, dass Investitionen in Sicherheits-Tools und -prozesse diese Risiken mindern und gleichzeitig die Vorteile des Edge Computing maximieren, so Red Hat weiter.