WLAN-Planung als eigenständige SaaS-Lösung

Ekahau, Spezialist im Bereich professioneller WLAN-Planung und -Analysetechnik, präsentiert mit Ekahau Plan eine neue, eigenständige Softwarelösung zur drahtlosen Netzwerkplanung – erstmals auch im SaaS-Lizenzmodell (Software-as-a-Service) verfügbar.

Damit reagiere man gezielt auf die Bedürfnisse von Planungsbüros und TGA-Fachplanern, die WLAN-Designs unabhängig von Analyse- oder Troubleshooting-Funktionen erstellen möchten.

Bisher war WLAN-Planungsfunktionalität ausschließlich als Teil der Ekahau Suite erhältlich, gemeinsam mit Analyse- und Fehlersuchfunktionen. Mit Ekahau Plan werde dieser Kernbereich nun erstmals modular angeboten – zugeschnitten auf alle, die sich rein auf die Planung und Simulation von WLAN-Umgebungen konzentrieren.

Zu den Features zählen:

Zugriff via Webbrowser – unabhängig von Endgerät oder Betriebssystem,

SaaS-Lizenzierung – nutzungsorientiert, skalierbar, für 1-Jahr oder 3-Jahre buchbar sowie

nahtloser Integration in bestehende Ekahau-Workflows und Exportformate.

Mit der neuen Produktstrategie will sich Ekahau gezielt neuen Nutzergruppen, die bislang auf Suite-Lösungen verzichten mussten. Fachplaner für technische Gebäudeausrüstung (TGA), Systemhäuser mit Schwerpunkt Infrastrukturdesign sowie Funknetzplaner und Installateure im Projektgeschäft erhalten laut Anbieter ein leistungsfähiges, fokussiertes Werkzeug zur Planung moderner, leistungsstarker WLAN-Netzwerke – etwa in Schulen, Krankenhäusern, Industriehallen oder Bürogebäuden. Die Software ist ab sofort über Netpeppers erhältlich.

