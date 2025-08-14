Search Icon
Netpeppers vertreibt Ekahau Plan

WLAN-Planung als eigenständige SaaS-Lösung

14. August 2025, 10:59 Uhr | Jörg Schröper
© Ekahau

Ekahau, Spezialist im Bereich professioneller WLAN-Planung und -Analysetechnik, präsentiert mit Ekahau Plan eine neue, eigenständige Softwarelösung zur drahtlosen Netzwerkplanung – erstmals auch im SaaS-Lizenzmodell (Software-as-a-Service) verfügbar.

Damit reagiere man gezielt auf die Bedürfnisse von Planungsbüros und TGA-Fachplanern, die WLAN-Designs unabhängig von Analyse- oder Troubleshooting-Funktionen erstellen möchten.

Bisher war WLAN-Planungsfunktionalität ausschließlich als Teil der Ekahau Suite erhältlich, gemeinsam mit Analyse- und Fehlersuchfunktionen. Mit Ekahau Plan werde dieser Kernbereich nun erstmals modular angeboten – zugeschnitten auf alle, die sich rein auf die Planung und Simulation von WLAN-Umgebungen konzentrieren.

Zu den Features zählen:

  • Zugriff via Webbrowser – unabhängig von Endgerät oder Betriebssystem,
  • SaaS-Lizenzierung – nutzungsorientiert, skalierbar, für 1-Jahr oder 3-Jahre buchbar sowie
  • nahtloser Integration in bestehende Ekahau-Workflows und Exportformate.

Mit der neuen Produktstrategie will sich Ekahau gezielt neuen Nutzergruppen, die bislang auf Suite-Lösungen verzichten mussten. Fachplaner für technische Gebäudeausrüstung (TGA), Systemhäuser mit Schwerpunkt Infrastrukturdesign sowie Funknetzplaner und Installateure im Projektgeschäft erhalten laut Anbieter ein leistungsfähiges, fokussiertes Werkzeug zur Planung moderner, leistungsstarker WLAN-Netzwerke – etwa in Schulen, Krankenhäusern, Industriehallen oder Bürogebäuden. Die Software ist ab sofort über Netpeppers erhältlich.

