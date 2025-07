Erste Leistungsdaten von Wi-Fi 8

Qualcomm Technologies hat einen umfassenden Einblick in die Entwicklung von Wi-Fi 8 gegeben. Diese WLAN-Version wird auf dem IEEE802.11bn-Standard basieren.

Im Gegensatz zu früheren Wi-Fi-Generationen, die vor allem auf Geschwindigkeit ausgerichtet waren, legt Wi-Fi 8 den Fokus auf ultra-hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Der neue Standard, der voraussichtlich 2028 finalisiert wird, verspricht demnach eine deutliche Verbesserung der Leistung in herausfordernden Szenarien. Zu den Zielen gehören mindestens 25 Prozent höherer Durchsatz bei schwierigen Signalbedingungen und 25 Prozent niedrigere Latenz (95. Perzentil der Latenzverteilung). Außerdem soll es ebenfalls 25 Prozent weniger Paketverluste geben, besonders beim Roaming zwischen Access Points.

Wi-Fi 8 führe bahnbrechende Innovationen ein, so Qualcomm. darunter nahtloses Roaming durch Single Mobility Domains, Optimierung der Randbereichsleistung, Multi-Access-Point-Koordination, verbesserte Koexistenz verschiedener Funktechniken im Gerät und ein intelligenteres Energie-Management.

Diese Techniken werden besonders in drei Bereichen transformative Auswirkungen haben: in Unternehmensumgebungen für intelligente, mobile Arbeitsplätze, im Smart Home für immersive und kritische Anwendungen sowie in öffentlichen Räumen für nahtlose Mobilität in Umgebungen mit hoher Nutzerdichte, so Qualcomm weiter. Das Unternehmen selbst spiele eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Standards und treibe die Innovationen voran, die diese Vision Wirklichkeit werden lassen.



Lesen Sie mehr zum Thema