Die BT-Group wird weiterhin gemeinsam mit dem Chiphersteller Qualcomm in dessen Niederlassung im britischen Farnborough an der Entwicklung und Optimierung von 5G und darauf basierenden Technologien und Diensten forschen.

Der US-Chiphersteller Qualcomm und die britische BT-Group setzen ihre seit mehr als zehn Jahren laufende Kooperation zur Erforschung und Weiterentwicklung von Mobilfunktechnologien auch im 5G-Zeitalter fort. Dazu werden sie gemeinsam Teile neuer 5G-Testlabore am Qualcomm-Standort im britischen Farnborough einrichten, die anschließend in die Live-Umgebung der BT Group integriert werden sollen. Ziel der Partnerschaft ist es, neue 5G-Technologien gleichermaßen im Labor- und Praxiseinsatz zu testen und validieren, um die Einführung und Vermarktung darauf basierender neuer 5G-Funktionen und -Dienste zu beschleunigen. „Durch die direkte Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies in einem eingebetteten 5G-Labor sind wir in der Lage, die Vorteile einer engeren Zusammenarbeit zu nutzen und unseren Kunden die nächste Generation der Technologie schneller zur Verfügung zu stellen“, erklärt Naveen Khapali, Senior Manager Device Technology bei der BT Group.