Mit gut 14.000 Sendestandorten und mehr als 43.000 Antennen spannt Vodafone sein 5G-Mobilfunknetz inzwischen über 90 Prozent der Bevölkerung in Deutschland.

Nicht nur die Übertragungsgeschwindigkeiten stellen bei 5G alle Vorgänger in den Schatten, auch der Netzausbau und die Migration der Kunden zur neuen Technologie laufen laut dem aktuellen Netzausbaubericht von Vodafone schneller als je zuvor. Nach eigenen Angaben hat der Netzbetreiber inzwischen mehr als 14.200 Standorte mit insgesamt über 43.000 5G-Antennen bestückt. Damit soll das 5G-Netz von Vodafone nach vier Jahren Aufbauzeit jetzt 74 Millionen Menschen in Deutschland an ihrem Wohnort zur Verfügung stehen. Alleine in den letzten 12 Monaten kamen hier fast 20 Millionen Bürger hinzu, wodurch die Haushaltsabdeckung von 66 Prozent auf 90 Prozent gestiegen ist. Auch das noch performantere 5G-Standalone-Netz des Anbieters (5G+) erreicht über rund 4.300 Standorte bereits fast die Hälfte der Bevölkerung (45 Prozent).

Die den Kunden zur Verfügung stehende durchschnittliche Übertragungsgeschwindigkeit wuchs damit einhergehend um 20 Prozent auf 112 Megabit pro Sekunde. Und dieser Speed-Vorteil wird auch reichlich genutzt. Laut Vodafone hat sich der übergreifende 5G-Datenverkehr im eigenen Netz in den vergangenen zwölf Monaten verdreifacht und der Anteil von 5G am gesamten Datenverkehr verdoppelt. Das durchschnittliche monatliche Datenvolumen der 5G-Nutzer ist in dieser Zeit um mehr als 50 Prozent auf etwa drei Gigabyte angewachsen, während es sich über das gesamte Netz hinweg nur um 30 Prozent erhöht hat. Und auch der Anteil der Nutzer mit 5G-Geräten und -Tarifen steigt inzwischen rasant an: Mit 43 Prozent ist inzwischen beinahe jedes zweite Smartphone im Vodafone-Netz 5G-fähig. Im Vorjahr hatte ihr Anteil noch bei 26 Prozent gelegen.

„Das 5G-Netz wächst schneller als alle anderen Mobilfunk-Netze zuvor. In der Stadt und auf dem Land ist der 5G-Empfang mittlerweile die Regel“, freut sich Vodafones Netz-Chefin Tanja Richter und verspricht: „Unser Tempo beim Mobilfunk-Ausbau halten wir weiter hoch – wir verdichten das Netz und führen neue Technologien ein, um Deutschland im internationalen 5G-Rennen auf einen Spitzenplatz zu bringen.“ Eine dieser neuen Technologien, die Kunden seit einigen Wochen an manchen 5G-Standorten nutzen können, ist die Sprachtelefonie über „Voice over New Radio“ (VoNR). Dabei werden die Sprachsignale in Datenpakete umgewandelt und über 5G übertragen. So wird ein schnellerer Verbindungsaufbau möglich, während gleichzeitig der Akku des Smartphones geschont wird.

