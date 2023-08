Produkte für Firmen-Netzwerke waren in den vergangenen Quartalen stark gefragt – und teuer. Doch das könnte sich ändern, prognostizieren die Marktforscher von Context. Die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit drohe jetzt auch diesen Markt einzuholen.

Produkte für Enterprise Networking, Switching und Wireless-LAN wurden in den vergangenen Quartalen stark nachgefragt. Firmen arbeiteten aufgeschobene Projekte aus den Coronajahren ab und stellte sich mit neuen und hochwertigen Netzwerkprodukten auf die Zukunft ein. Doch dieser Aufwärtstrend wird nicht anhalten, prognostizieren die Marktforscher von Context. Denn die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit drohe jetzt auch diesen Markt einzuholen.

Context gliedert den Markt für Networking-Produkte in die Segmente: „Enterprise Networking“, „Network Switching“ und „Networking Wireless“. Die eng verbundenen Bereiche „Enterprise Networking“ und „Network Switching“ entwickelten sich in den zurückliegenden Quartalen sehr ähnlich mit einem starken dritten Quartal 2022 und einem sehr guten ersten Quartal 2023. Beide waren im vierten Quartal 2022 etwas schwächer. Bei Wachstumsraten im Vergleich zum Vorjahresquartal von 26,2 beziehungsweise 23 Prozent gemessen am Umsatz konnte die Branche aber dennoch zufrieden sein.

Die hohen Zuwächse waren allerdings auch höheren Produktions- und Logistikkosten, gestiegenen Preisen und dem Interesse der Kunden an leistungsfähigeren und damit teureren Produkten geschuldet. Außerdem hatten viele Unternehmen das Upgrade ihrer Core-Infrastruktur in der Pandemie hinausgezögert und gingen es nun endlich an. Nicht zuletzt hatten auch kürzere Lieferzeiten einen positiven Einfluss auf die Marktentwicklung.

Besonders gut lief es laut Context im Marktsegment „Networking Wireless“ (siehe Grafik). Das profitiere auch davon, dass allenthalben neue Arbeitsplatzkonzepte umgesetzt werden. Daneben sei drahtlose Vernetzung oft die erste Wahl, wenn es um IoT- oder IIoT-Projekte gehe. Nicht zuletzt sorgte die Adaption von Wi-Fi-6-Komponenten im-KMU-Umfeld für einen Schub. Das Segment legte daher in Europa jeweils im Vergleich zum Vorjahresquartal zwischen 61,5 Prozent (in Q2/2022) und 38,3 Prozent (Q1/2023) zu.

Schwächeres Wachstum bei „Networking Wireless“

Umsätze mit Wireless-Networking-Produkten

Im zweiten Quartal 2023 fiel das Wachstum im Segment „Networking Wireless“ mit 8,5 Prozent dagegen deutlich schwächer aus. Context rechnet auch nicht mit einer raschen Erholung. In seinem optimistischen Prognose-Szenario, das von anhaltender Wi-Fi-6-Adaption, guter Verfügbarkeit und marktgerechten Preisen ausgeht, prognostizieren die Analysten für die kommenden vier Quartale ein Ergebnis, dass jeweils knapp über dem Vorjahresquartal liegt (zwischen 1,8 und 2,2 Prozent).

Verstärkt sich die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit und sollte das Interesse am Upgrade auf Wi-Fi-6 nachlassen, prognostiziert Context in seiner pessimistischen Prognose-Variante jedoch sogar einen Rückgang zwischen 6,6 und 7,8 Prozent pro Quartal – verglichen mit dem allerdings jeweils auch sehr starken Vorjahresquartal. Der Umsatz läge dann immer noch deutlich über dem der zweiten Hälfte des Jahres 2021 und dem von Anfang 2022. Die Zeiten des starken zweistelligen Wachstums scheinen allerdings für das Segment vorerst vorbei zu sein.

Seite 1 von 2

Geschäft mit Netzwerk-Hardware kühlt sich ab Firmen schieben Netzwerk-Modernisierung auf

Lesen sie mehr zum Thema