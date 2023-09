Um Unternehmen bei hybriden Arbeitsszenarien zu unterstützen, hat Sharp/NEC das NEC LED-FE009i2-104 Panoramic View Bundle für Meetingräume entwickelt. Das 21:9 Bildschirmformat wurde speziell für Konferenzraumanwendungen konzipiert und ermöglicht ein Höchstmaß an Inklusivität in hybriden Meetings.

Unternehmen befinden sich im Wandel, um den Bedürfnissen der Arbeitnehmer in hybriden Szenarien Rechnung tragen zu können. Büroräume und -technologien werden zunehmend angepasst, damit sich alle Meeting-Teilnehmer gleichermaßen integriert fühlen und effizient mit dem Team zusammenarbeiten können – als befänden sich alle im selben Raum.

Speziell für Konferenzraumanwendungen wie Videokonferenzen mit Panoramaansicht oder die gleichzeitige Nutzung mehrerer Fenster wurde das NEC LED-FE009i2-104 Panoramic View Bundle für Meetingräume entwickelt. Die Indoor LED Ultra-Wide Full-HD-Bundle-Lösung bietet Anwendern perfekt detaillierte Bilder mit hohem Kontrast und hervorragender Helligkeit im 21:9 Panoramaformat. Die Nutzung mit Microsoft Teams Rooms und dem Front Row Layout ermöglicht Teilnehmern on-site wie remote, Chats während eines Meetings einzusehen und darauf zu reagieren. Dynamische Meeting-Ansichten sorgen dafür, dass Anwender nicht nur dem Inhalt folgen, sondern auch mit den anderen Teilnehmern in Verbindung bleiben und kreativ und kollaborativ arbeiten können.

Anwender profitieren von einem einzigartigen Meeting-Erlebnis ohne störende Übergänge durch das komplett nahtlose Design sowie den besonders feinen Pixelabstand von 0,95 mm – auch bei Nutzung des Front Row Layouts erscheinen alle Details in perfekter Klarheit bis in die Ferne.

Durch ihr schlankes Design lassen sich die LED-Module der FE-Serie problemlos mit minimalem Abstand an der Wand integrieren, der Front-Zugang ermöglicht eine einfache Wartung. Nutzer profitieren so von der Qualität und Langlebigkeit der Sharp/NEC Produkte. Leicht installierbare Standard-Paketlösungen mit einer zuverlässigen Stromversorgung gewährleisten einen sicheren Betrieb ohne nennenswerte Ausfallzeiten.

So bietet das Ultra-Breitbildformat des NEC LED-FE009i2-104 Panoramic View Bundle auf einer einzigen, lang gestreckten Bildfläche mehr Raum für ein intensives Seherlebnis und ein verlässliches Höchstmaß an Inklusivität in hybriden Meetings.

Für seine Leistung hat das Panoramic View Bundle 2023 bereits den rAVe Best of ISE Awards gewonnen und steht für den AV Award von AV Magazine auf der „Technology of the Year“ Shortlist.

Weitere Informationen zum NEC LED-FE009i2-104 Panoramic View Bundle finden Sie auf der Website von Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

