IT-Infrastrukturdienstleister Kyndryl hat Erweiterungen seines Managed-Security-Services-Angebotes vorgestellt. Mit den neuen Ende-zu-Ende Security-Operations-Services will Kyndryl seinen zwei Milliarden US-Dollar schweren Security & Resiliency-Bereich ausbauen.

Bei dem neuen modularen Security-Operations-as-a-Platform-Ansatz von Kyndryl handelt es sich um ein zentralisiertes, einheitliches Management-System. Dieses soll es Kunden ermöglichen, ihre bestehenden Investitionen in Sicherheitstechnologien und -dienste beizubehalten und gleichzeitig ihre Abläufe individuell mit ergänzenden Services zu stärken.



Der globale Markt für Managed Security Services wird für 2025 auf 47 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Laut IDC setzen viele Security Operations Center (SOC) weiterhin auf eine One-size-fits-all-Herangehensweise. Allerdings schlagen sich zu viele von ihnen mit Tools herum, die weder ordnungsgemäß konfiguriert und überwacht werden noch mit den Systemen vernetzt sind, die echte Bedrohungen von False Positives unterscheiden. Selbst wenn Unternehmen die Anzahl ihrer Tools verringern und Systeme entsprechend miteinander verbinden würden, bestehe das Risiko, dass der Fachkräftemangel ihnen einen Strich durch die Rechnung macht. „CISOs und CIOs werden den flexiblen Ansatz begrüßen, den Kyndryl mit seinem wachsenden Security-Operations-Services-Portfolio verfolgt. Chief Compliance Officer (CCO) hingegen profitieren von Kyndryls zunehmender globalen Präsenz, was sich vor allem im Kontext der steigenden Anzahl von Datenschutzregulierungen als nützlich erweist“, so Craig Robinson, Research Vice President bei IDC.



„Unser branchenführendes Portfolio aus Kyndryl Security-Services baut auf einem hohen Maß an Flexibilität auf und ist daher auf die aktuellen Anforderungen an Cyber-Security-Teams ausgelegt“, sagt Kris Lovejoy, Global Security and Resiliency Leader bei Kyndryl. „Herkömmliche Security Operations Center sind in ihrer Anpassungs- und Reaktionsfähigkeit häufig eingeschränkt. Unser Security-Operations-as-a-Platform-Angebot zentralisiert existierende Sicherheitsinvestitionen, nutzt hybride Teams und passt sich laufend der dynamischen Bedrohungslandschaft an.“

Die Erweiterungen im Detail:

Security-Services

Zum Service-Portfolio von Kyndryl gehört Beratung, Unterstützung bei der Implementierung sowie Managed Services, die sich auf die Kernbereiche eines modernen Sicherheitsbetriebs konzentrieren. Diese umfassen Managed Detection and Response (MDR), Security Information and Event Management (SIEM), Endpoint Detection and Response (EDR) sowie Vulnerability Management. Herkömmlichen Sicherheitsangeboten mangele es laut Kyndryl oftmals an Vielseitigkeit. Außerdem könnten Kunden häufig keine Services beanspruchen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten seien. Kyndryl-Kunden hingegen könnten neue Funktionen auswählen und nutzen, auch wenn sich die (Geschäfts-)Anforderungen ändern.



Security Operations Center

Kyndryl hat in Italien, Spanien, Ungarn und Kanada Security Operations Center eingerichtet; weitere Standorte sollen zum Ende des Jahres in Japan und Indien folgen. Dieses globale Center-Netzwerk biete fachmännische Unterstützung bei der Abwehr von und dem Schutz vor Cyber-Bedrohungen. Dabei vereine das von Kyndryl konzipierte hybride Modell die Expertise der unternehmenseigenen Sicherheitsteams mit dem Know-how der Kyndryl-Experten. Alternativ könnten Kunden das Ende-zu-Ende-Management des Sicherheitsbetriebs auch vollständig an Kyndryl übergeben.



Security Operations as a Platform

Die Sicherheitsfunktionen der zentralisierten Security-Operations-as-a-Service-Plattform von Kyndryl basiert auf Künstlicher Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML). Dies ermögliche akute Bedrohungen schnell zu identifizieren und mit automatisierten Gegenmaßnahmen zu reagieren. Zudem verfüge die Plattform über einen einzigen Marketplace, eine Betriebsmanagementkonsole und eine KI-/ML-Analytics-Engine. Sämtliche Plattformfunktionen werden bis zum Ende des laufenden Finanzjahres im März 2024 ergänzend in die Open-Integration-Plattform Kyndryl Bridge integriert. Dieser Schritt soll in den von Kyndryl gemanagten IT-Strukturen von Kunden für noch mehr Transparenz sorgen.



Umfangreiche Cyber-Resilienz

Kyndryls integrierte Services und Plattform machen sich das globale Ökosystem zunutze, das aus strategischen Partnerschaften und Allianzen besteht – einschließlich führenden Cloud Hyperscalern und zahlreichen Security- und Resilience-Partnern. Laut IDC1 könnten Bestandskunden mit Kyndryls Security-and-Resiliency-Portfolio, in das nun alle neuen Security-Operations- und -Response-Funktionen einfließen, einen fünfjährigen Return on Investment (ROI) von 568 Prozent erzielen.

1 https://www.kyndryl.com/content/dam/kyndrylprogram/cs_ar_as/idc-bv-security-resiliency.pdf