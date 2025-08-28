Mehr Onsite-Cyber-Resilienz schaffen

Commvault, Anbieter von Cyber-Resilienz- und Datenschutzlösungen für die Hybrid Cloud, hat zwei Erweiterungen seines HyperScale-Portfolios angekündigt: HyperScale Edge und HyperScale Flex.

Moderne Unternehmen generieren immer mehr Daten in ihren Außenstellen und den Edge-Standorten. Diese Umgebungen sind zunehmend Ziel für Cyberangriffe geworden, wie der Verizon Data Breach Investigations Report 2024 zeigt. Die Zahl von Sicherheitsverletzungen auf Edge-Geräten und VPNs stieg demnach um 22 Prozent.

Mit dem Ziel, diese Herausforderungen zu meistern und die Resilienz von Unternehmen zu verbessern, hat Commvault HyperScale Edge und HyperScale Flex entwickelt. Als Ergänzung zu Commvaults HyperScale X-Lösung - dem Flaggschiff der integrierten Scale-Out-Appliance - bieten diese neuen On-Premises-Angebote Kunden Flexibilität, Leistung und Ausfallsicherheit für den Schutz ihrer Workloads in unterschiedlichen Umgebungen. Wie HyperScale X werden sowohl HyperScale Edge als auch HyperScale Flex als Software-Image bereitgestellt, das sich problemlos auf validierter Hardware installieren lässt, so der Anbieter weiter.

Kombiniertes Angebot mit Hardware von Dell, HPE und Lenovo

HyperScale Edge ermöglicht lokalisierten Datenschutz und Wiederherstellung für Remote-Standorte, Edge-Standorte sowie kleine und mittelständische Unternehmen mit begrenztem Platz und knappen IT-Ressourcen. Kunden können dieses Angebot in Kombination mit validierter Hardware von Dell, HPE und Lenovo nutzen.

Für große, datenintensive sowie KI-Workloads, wie sie bei Technologie-, Telekommunikations-Anbietern oder im Gesundheitswesen anfallen, bietet HyperScale Flex leistungsstarke Backup- und Wiederherstellungsfunktionen auf einer flexiblen Architektur, die sich mit externen Flash-Speicherpools verbinden lässt. Durch die Unterstützung zertifizierter Speicherangebote von Pure Storage, VAST Data - und in Kürze auch von HPE - können Unternehmen die extremen Leistungsanforderungen und Kapazitätsanforderungen im Multi-Petabyte-Bereich moderner Anwendungen und KI/ML-Workloads erfüllen.

„Kein Unternehmen gleicht dem anderen. Einzelhändler beispielsweise halten geschäftskritische Daten oft an dutzenden verteilten Standorten vor, während große Firmen ihre bestehenden Speicher voll ausnutzen wollen. Unabhängig von der Infrastruktur strebt jedes Unternehmen nach mehr Cyber-Resilienz“, so Pranay Ahlawat, Chief Technology and AI Officer bei Commvault. „Mit der Einführung von HyperScale Edge und HyperScale Flex bieten wir das Beste aus beiden Welten - Flexibilität und Auswahl, kombiniert mit branchenführender Cyber-Resilienz.“

Commvault HyperScale Edge ist ab sofort allgemein verfügbar. Die Software ist wahlweise als Abonnement mit Preisen pro Knoten und Monat oder als unbefristete Lizenz zuzüglich Supportkosten erhältlich. Kunden sind für den Erwerb eines zugelassenen Servers auf Basis der HyperScale-Referenzarchitektur verantwortlich.

Commvault HyperScale Flex ist ab sofort für Early-Adopter-Kunden verfügbar. Diese können sich an den Commvault-Vertrieb wenden, um Zugang zum EA-Programm zu erhalten.



