Startseite > Markt > Proofpoint ernennt Thomas Mierschke zum Area Vice President DACH

Stärkung der DACH-Region

Proofpoint ernennt Thomas Mierschke zum Area Vice President DACH

20. August 2025, 15:35 Uhr | Sabine Narloch
© Proofpoint

Das Cybersecurity- und Compliance-Unternehmen Proofpoint ernennt Thomas Mierschke zum neuen Area Vice President für die DACH-Region. Mit seiner Leitungserfahrung in der IT-Branche soll er die Position in der Deutschland, Österreich und der Schweiz stärken.

In seiner neuen Position wird Thomas Mierschke verantwortlich sein, das Geschäft von Proofpoint in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie die regionalen Kapazitäten auszubauen. Mierschke ist seit drei Jahrzehnten in der IT- und Cybersecurity-Branche tätig. Er war in leitenden Positionen unter anderem bei Cisco tätig, zuletzt war er Sales Director Major Accounts und Public Sector Germany bei Check Point Software.

Nun soll er laut Unternehmensangaben das Wachstum von Proofpoint vorantreiben und seine Erfahrung bei der Umsetzung strategischer Initiativen einbringen. „Mit seinem fundierten Verständnis des DACH-Marktes und seiner umfangreichen Erfahrung in der Leitung von Sicherheitsinitiativen auf Unternehmensebene ist Thomas bestens geeignet, den Kunden Mehrwert zu bieten und unser Engagement in der Region zu vertiefen. Wir freuen uns sehr, ihn an Bord zu haben, um unser Geschäft weiter auszubauen und Unternehmen dabei zu unterstützen, die dringendsten aktuellen Cyberbedrohungen zu bekämpfen“, sagt Kent Breaux, SVP für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Proofpoint.

Mit der Ernennung von Mierschke will Proofpoint sein Engagement in der DACH-Region unterstreichen, wo das Risiko von Cyberbedrohungen, die auf Personen abzielen, weiter zunimmt. Laut dem „Voice of the CISO Report“ von Proofpoint betrachteten 72 Prozent der deutschen CISOs im vergangenen Jahr menschliches Versagen als größte Cybersicherheitslücke, was die Notwendigkeit von verhaltensorientierten Cybersicherheitsstrategien zeigt.

