Search Icon
ConnectProfessional Logo
Search Icon
Startseite > Security > NTT Data und Mistral AI starten sichere Private-AI-Initiative

KI-Kooperation für Private Cloud

NTT Data und Mistral AI starten sichere Private-AI-Initiative

21. August 2025, 8:27 Uhr | Diana Künstler
© izzuanroslan – shutterstock.com

NTT Data kooperiert mit Mistral AI, um sichere und skalierbare KI-Anwendungen für den Betrieb in privaten Cloud-Umgebungen zu entwickeln. Die Initiative zielt auf regulierte Branchen und adressiert digitale Souveränität, Datenschutz sowie die Integration in bestehende IT-Infrastrukturen.

NTT Data hat angekündigt, gemeinsam mit Mistral AI skalierbare KI-Lösungen für Unternehmen bereitzustellen, die auf Private-Cloud-Architekturen setzen. Die Kooperation ziele laut Unternehmen auf Organisationen in regulierten Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Verteidigung oder öffentlichem Dienst ab. Im Zentrum stünden Anforderungen an Sicherheit, Nachhaltigkeit und Datenkontrolle.

Mistral AI bringe dabei leistungsstarke Open-Source-Modelle ein, während NTT Data seine globale IT-Service-Expertise, bestehende Branchenlösungen und das Delivery-Netzwerk integriere. Abhijit Dubey, CEO und Chief AI Officer von NTT Data, dazu: „Durch die Zusammenarbeit mit Mistral AI kombinieren wir die Leistungsfähigkeit hochperformanter KI-Modelle mit den umfassenden KI-Kompetenzen von NTT Data, etwa unserem Smart AI Agent Ecosystem. So können wir Unternehmen weltweit sichere, skalierbare und nachhaltige Implementierungen garantieren.“

Fokus auf KI-gestützte Geschäftsprozesse und Infrastrukturen

Geplant sei die gemeinsame Entwicklung von End-to-End-Lösungen – von der Infrastruktur über die Applikationsebene bis hin zu branchenspezifischen Geschäftsprozessen. Ein Anwendungsbeispiel sei der Einsatz agentenbasierter KI in Callcentern, insbesondere in Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Darüber hinaus sollen auch lokalsprachliche Large Language Models (LLMs) entwickelt werden, die spezifische Marktanforderungen adressieren. Dies könne etwa Unternehmen helfen, KI-gestützte Kundeninteraktionen in nationalen Sprachen umzusetzen.

Marktzugang in regulierten Zielmärkten

Laut NTT Data ist zudem ein abgestimmter Go-to-Market-Ansatz vorgesehen. Zielmärkte seien unter anderem Deutschland, Frankreich, Spanien, Luxemburg, Singapur und Australien. Der Rollout umfasse nicht nur die technische Umsetzung, sondern auch Services wie Support, Anpassung von Use Cases und langfristige Betriebsmodelle über Managed Services.

Für die strategische Umsetzung wird NTT Data ein dediziertes „Mistral AI Center of Excellence“ einrichten, das technisches Know-how bündelt. Mistral AI selbst plane ein Zertifizierungsprogramm für NTT Data-Mitarbeitende, um die Implementierungskompetenz zu stärken.

Erstes Projekt mit Dennemeyer im IP-Sektor

Ein erstes Referenzprojekt wurde mit Dennemeyer gestartet – einem globalen Anbieter für Intellectual Property Management. Ziel sei die Entwicklung einer KI-gestützten Lösung für Patentrecherche und Analyse, die unter Einhaltung regulatorischer Anforderungen in Private Clouds betrieben werden könne. „Dennemeyer ist eine treibende Kraft bei der digitalen Transformation der IP-Branche. Ein wichtiger Aspekt dabei sind starke Partnerschaften mit Unternehmen wie Mistral AI und NTT Data, die über fundierte technische Kenntnisse im Bereich KI und deren Integration in Geschäftsprozesse verfügen“, so Brochmann Laurent, Global Chief Digital Officer bei Dennemeyer.

Anbieter zum Thema

Xelion GmbH
G DATA CyberDefense AG
WatchGuard Technologies
AvePoint Deutschland GmbH
gekartel AG
Matchmaker+
zu Matchmaker+

Lesen Sie mehr zum Thema

NTT DATA Deutschlang GmbH Künstliche Intelligenz Künstliche Intelligenz (KI) Private Cloud Cyber-Security-Lösungen Security-Services Cybersecurity/Cybersicherheit

Das könnte Sie auch interessieren

Untersuchung von NTT Data

Stand der GenAI-Nutzung im Gesundheitswesen

Angebote für Perplexity und Mistral

Apple bereit für KI-Zukäufe jeder Größe

NTT Data: KI und Edge Computing

Smarte Roboter erobern die Fabrik

Report von NTT Data

Führungskräfte fordern eindeutige KI-Regeln

Kommentar von NTT-Manager

Beim Lifecycle-Management nicht schlampen!

Jetzt kostenfreie Newsletter bestellen!

Weitere Artikel zu NTT DATA Deutschlang GmbH

Untersuchung von NTT Data

Stand der GenAI-Nutzung im Gesundheitswesen

NTT Data: KI und Edge Computing

Smarte Roboter erobern die Fabrik

Leitfaden für die Umsetzung

GenAI im Spannungsfeld zwischen Regulierung und Innovation

Report von NTT Data

Führungskräfte fordern eindeutige KI-Regeln

Kommentar von NTT-Manager

Beim Lifecycle-Management nicht schlampen!

Weitere Artikel zu Künstliche Intelligenz

Neue Modellreihe Google Pixel 10

Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an

Deutschlands KI-Pläne

Leuchtturm oder Schlusslicht Europas?

KI für die Straße

Wie Foretellix autonome Mobilität sicherer macht

Cloud-Anbieter investieren in KI

Steigende Nachfrage nach Public IaaS-Cloud-Services

Spielregeln für smarte Maschinen

ISO/IEC 42001: Neuer Standard für verantwortungsvolle KI

Weitere Artikel zu Künstliche Intelligenz (KI)

Unterrichtsvorbereitung

KI-Moment im Lehrerzimmer

Proalpha: Empolis Industrial Knowledge

KI-gestütztes Wissens-Management für die Industrie

Günstig-Smartphone ohne Apps

Telekom bringt KI-Phone heraus

Künstliche Intelligenz

Agentic AI als vollwertiges Teammitglied?

Milliardenangebot für Googles Browser

Perplexity nimmt Chrome ins Visier

Weitere Artikel zu Private Cloud

Erste Partnerschaften bekanntgegeben

Yorizon setzt auf Thold-IT und Kamikom

Impossible Cloud und Nakivo

Souveräne Backup-Lösung für den europäischen Markt

Akquisition

Cloudera übernimmt Taikun

KI-gestützte Cybersicherheit

Trend Micro und Google Cloud erweitern Partnerschaft

Neue Lünendonk-Studie

KI und Cloud: CIOs bauen ihre IT-Organisationen um

Weitere Artikel zu Cyber-Security-Lösungen

Stärkung der DACH-Region

Proofpoint ernennt Thomas Mierschke zum Area Vice President DACH

Cybersecurity-Arbeitsmarkt im Fokus

ISC2: Wie Deutschland Cybersecurity-Talente gewinnt

Ist Ihr Unternehmen enkelfähig?

Kyndryls Sustainability-Ansatz

Gast-Kommentar

Flughäfen sollen ihre Cybersicherheit auf den Prüfstand stellen

NIS2, CRA & Co.

OT unter Beschuss: Regulatorik, Risiken und Chancen für Partner

Weitere Artikel zu Security-Services

Flexible Bezahlservices für den Channel

Exclusive Networks wächst dank Spezialisierung und Services

Evolution statt Umbruch

Lancoms Führungsteam setzt auf Kontinuität mit Weitblick

20 Jahre Link Protect

Ein Systemhaus mit eigenem Profil

Verstärkung im DACH-Raum

Sophos stärkt Channel-Geschäft mit Jan Willeke

Bundesregierung plant Cyber-Schutzschild

BSI soll Cyberabwehr stärken und NIS2-Regeln durchsetzen

Weitere Artikel zu Cybersecurity/Cybersicherheit

Mehr Schutz gefordert

Cyberattacke auf Berliner Justizsenatorin

Keeper Security plädiert für PAM-Einsatz

Drittanbieter-Tools als Einstiegspunkte für Cyberkriminelle

Potenziell tückisch

Unterschätzte Sicherheitslücke PDF

Angriff auf Buchungssysteme von Hotels

Hacker klauen 70.000 Ausweisdaten von Italien-Urlaubern

„Man muss sich auch mal ehrlich machen“

BSI: Digitale Souveränität für Deutschland vorerst unerreichbar

Matchmaker+
Rittal GmbH & Co. KG

Rittal GmbH & Co. KG
G DATA CyberDefense AG

G DATA CyberDefense AG
KONZEPTUM GmbH

KONZEPTUM GmbH
AvePoint Deutschland GmbH

AvePoint Deutschland GmbH
HP Deutschland GmbH

HP Deutschland GmbH
Securepoint GmbH

Securepoint GmbH