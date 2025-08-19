Yorizon setzt auf Thold-IT und Kamikom

Die Beteiligten bei der Vertragsunterzeichnung von Yorizon und Kamikom (v.l.n.r.): Karsten Usinger, Geschäftsführer von Kamikom, Mirko Sager, Technischer Leiter bei Kamikom und Piet Ossege, Alliance Manager bei Yorizon Cloud

Yorizon, das Joint-Venture-Start-up von Hochtief PPP Solutions und Thomas-Krenn, hat seine ersten Plattform-Partner bekanntgegeben: den auf Managed Services und IT-Security spezialisierten Lösungsanbieter Thold-IT und Kamikom, Anbieter für Cloud-basierte Telefonie- und Kommunikationslösungen.

Der Fokus von Yorizon als Green-IT-Edge-Cloud-Anbieter liegt auf souveränen Lösungen mit lokalen Cloud-Services. Mit Thold-IT hat das Start-up nun seinen ersten Solution Partner und mit Kamikon seinen ersten Plattform-Partner benannt.

Thold-IT

Thold-IT ist spezialisiert auf Managed Services, IT-Security sowie die Optimierung von IT-Infrastrukturen im Hinblick auf Leistung, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz. Zum Leistungsportfolio des Unternehmens aus Heiligenhaus (NRW) gehören zudem Softwareentwicklung, kontinuierliche Systemhärtung gegen Cyber-Angriffe sowie Business Intelligence.

Mit der Auswahl seines ersten Solution-Partners wolle Yorizon laut eigenen Angaben seine Strategie unterstreichen, seine Cloud-Services ausschließlich indirekt über IT-Dienstleister anzubieten.

„Wir unterstützen damit unsere Partner langfristig, für ihre Kunden skalierbare, digital souveräne Service-Pakete zu entwickeln und jederzeit auf Hochleistungsressourcen – etwa für KI-Lösungen – zugreifen zu können“, erklärt Gernot Hofstetter, Co-CEO von Yorizon. „Darüber hinaus stellen wir über unser Cloud-Management-Portal sowie auch über Schnittstellen (APIs) sicher, dass unsere Partner die Cloud-Leistungen flexibel in ihre Services einbinden können.“

Thold-IT sieht mit Yorizon vor allem die Möglichkeit gegeben, die Anforderungen seiner Kunden „nach digitaler Souveränität und Resilienz erfüllen zu können“, so Thomas Tyroff, CEO bei Thold-IT. „Die Yorizon-Cloud-Services sind, angefangen vom Open Source Hypervisor über die Server bis hin zum 100-prozent regenerativen Energiekonzept, aus einer Hand ganzheitlich auf Unabhängigkeit, Performance und lokale Nähe ausgerichtet. Dies unterstützt unseren Anspruch, für Unternehmen ebenso sichere wie auch wirtschaftlich tragfähige Lösungen zu entwickeln.“

Kamikom

Erster Plattform-Partner von Yorizon ist der Kieler Anbieter für Cloud-basierte Telefonie- und Kommunikationslösungen Kamikom. Die All-in-One-Plattform Kamikom One kombiniert SIP-Trunk, Cloud-Telefonanlage und Automatic Call Distribution (ACD). Im Zuge einer strategischen Partnerschaft werde Kamikom die Cloud-Infrastruktur von Yorizion für die Realisierung künftiger Produkte nutzen und seine vorhandene Systemlandschaft dorthin migrieren.

„Wir setzen ausschließlich auf deutsche Serverstandorte, um unseren Kunden zuverlässige Services mit maximaler Abhör- und Ausfallsicherheit zu bieten“, erklärt Karsten Usinger, Geschäftsführer von Kamikom. „Mit Yorizons Cloud-Infrastrukturen aus Deutschland können wir unser Produktportfolio verlässlich um nachhaltige Cloud-Angebote erweitern und für unsere Kunden gewährleisten, dass die hierzulande geltenden rechtlichen und technischen Sicherheitsrichtlinien umfassend erfüllt werden.“

