Search Icon
ConnectProfessional Logo
Search Icon
Startseite > Markt > Yorizon setzt auf Thold-IT und Kamikom

Erste Partnerschaften bekanntgegeben

Yorizon setzt auf Thold-IT und Kamikom

19. August 2025, 15:05 Uhr | Sabine Narloch
Die Beteiligten bei der Vertragsunterzeichnung von Yorizon und Kamikom (v.l.n.r.): Karsten Usinger, Geschäftsführer von Kamikom, Mirko Sager, Technischer Leiter bei Kamikom und Piet Ossege, Alliance Manager bei Yorizon Cloud
© Yorizon

Yorizon, das Joint-Venture-Start-up von Hochtief PPP Solutions und Thomas-Krenn, hat seine ersten Plattform-Partner bekanntgegeben: den auf Managed Services und IT-Security spezialisierten Lösungsanbieter Thold-IT und Kamikom, Anbieter für Cloud-basierte Telefonie- und Kommunikationslösungen.

Der Fokus von Yorizon als Green-IT-Edge-Cloud-Anbieter liegt auf souveränen Lösungen mit lokalen Cloud-Services. Mit Thold-IT hat das Start-up nun seinen ersten Solution Partner und mit Kamikon seinen ersten Plattform-Partner benannt.

Thold-IT

Thold-IT ist spezialisiert auf Managed Services, IT-Security sowie die Optimierung von IT-Infrastrukturen im Hinblick auf Leistung, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz. Zum Leistungsportfolio des Unternehmens aus Heiligenhaus (NRW) gehören zudem Softwareentwicklung, kontinuierliche Systemhärtung gegen Cyber-Angriffe sowie Business Intelligence.

Mit der Auswahl seines ersten Solution-Partners wolle Yorizon laut eigenen Angaben seine Strategie unterstreichen, seine Cloud-Services ausschließlich indirekt über IT-Dienstleister anzubieten. 

„Wir unterstützen damit unsere Partner langfristig, für ihre Kunden skalierbare, digital souveräne Service-Pakete zu entwickeln und jederzeit auf Hochleistungsressourcen – etwa für KI-Lösungen – zugreifen zu können“, erklärt Gernot Hofstetter, Co-CEO von Yorizon. „Darüber hinaus stellen wir über unser Cloud-Management-Portal sowie auch über Schnittstellen (APIs) sicher, dass unsere Partner die Cloud-Leistungen flexibel in ihre Services einbinden können.“

Thold-IT sieht mit Yorizon vor allem die Möglichkeit gegeben, die Anforderungen seiner Kunden „nach digitaler Souveränität und Resilienz erfüllen zu können“, so Thomas Tyroff, CEO bei Thold-IT. „Die Yorizon-Cloud-Services sind, angefangen vom Open Source Hypervisor über die Server bis hin zum 100-prozent regenerativen Energiekonzept, aus einer Hand ganzheitlich auf Unabhängigkeit, Performance und lokale Nähe ausgerichtet. Dies unterstützt unseren Anspruch, für Unternehmen ebenso sichere wie auch wirtschaftlich tragfähige Lösungen zu entwickeln.“

Kamikom

Erster Plattform-Partner von Yorizon ist der Kieler Anbieter für Cloud-basierte Telefonie- und Kommunikationslösungen Kamikom. Die All-in-One-Plattform Kamikom One kombiniert SIP-Trunk, Cloud-Telefonanlage und Automatic Call Distribution (ACD). Im Zuge einer strategischen Partnerschaft werde Kamikom die Cloud-Infrastruktur von Yorizion für die Realisierung künftiger Produkte nutzen und seine vorhandene Systemlandschaft dorthin migrieren.

„Wir setzen ausschließlich auf deutsche Serverstandorte, um unseren Kunden zuverlässige Services mit maximaler Abhör- und Ausfallsicherheit zu bieten“, erklärt Karsten Usinger, Geschäftsführer von Kamikom. „Mit Yorizons Cloud-Infrastrukturen aus Deutschland können wir unser Produktportfolio verlässlich um nachhaltige Cloud-Angebote erweitern und für unsere Kunden gewährleisten, dass die hierzulande geltenden rechtlichen und technischen Sicherheitsrichtlinien umfassend erfüllt werden.“

Anbieter zum Thema

easybell GmbH
GoTo Technologies Germany GmbH
G DATA CyberDefense AG
AvePoint Deutschland GmbH
Plusnet GmbH
Matchmaker+
zu Matchmaker+

Lesen Sie mehr zum Thema

Thomas Krenn AG Cloud-Provider Cloud-Distribution Cloud Backup Private Cloud Public Cloud Cloud Telefonie
Jetzt kostenfreie Newsletter bestellen!

Weitere Artikel zu Thomas Krenn AG

Test: Thomas-Krenn S2D Power Tower 

Einstiegs-Server für Storage Spaces Direct

Cloud-Markt in Bewegung

Rückenwind für europäische Clouds

Hochtief und Thomas-Krenn kooperieren

Vernetzte Giga-Cloud in Europa

Test: Thomas-Krenn Microsoft HCI-Cluster

Server-Hardware für Microsoft HCI-Cluster

Proxmox VE und Ceph

Eigenschaften von Open-Source-Storage

Weitere Artikel zu Cloud-Provider

Cloud-Anbieter investieren in KI

Steigende Nachfrage nach Public IaaS-Cloud-Services

Halbjahresumsatz über einer Milliarde

Wortmann-Gruppe bestätigt stabile Geschäftsentwicklung

Cloud-PBX-Test Österreich

Yuutel Yuuphone: Top-Zuverlässigkeit und sehr gute Qualität

Cloud-PBX-Test in der Schweiz

Insgesamt sehr gutes Ergebnis für Sunrise

Digitale Souveränität Europas als Ziel

mgm und StackIT schließen Partnerschaft

Weitere Artikel zu Cloud-Distribution

Impossible Cloud und Nakivo

Souveräne Backup-Lösung für den europäischen Markt

distributors of the year 2025

connect professional sucht den Super-Disti

Arrow Sommerforum 2025

Arrow zeigt Partnern die KI-Zukunft schon heute

Cloud-Geschäft sorgt für Umsatzplus

Also zieht optimistische Halbjahresbilanz

„Channel Cloud“ aus Ostwestfalen

Wortmann baut „Terra Cloud“ weiter aus

Weitere Artikel zu Cloud Backup

Akquisition

Cloudera übernimmt Taikun

KI-gestützte Cybersicherheit

Trend Micro und Google Cloud erweitern Partnerschaft

Cloudbasierte Schulungsplattform

Bundespolizei setzt auf DSGVO-konformes E-Learning mit Visavid

Weltweite Investitionsoffensive

Alibaba Cloud investiert 60 Millionen Dollar in Partnernetzwerk

Gesundheitswesen

Pilotprojekt für souveräne KI-Infrastruktur

Weitere Artikel zu Private Cloud

Neue Lünendonk-Studie

KI und Cloud: CIOs bauen ihre IT-Organisationen um

Environmental Impact Tracker

OVHcloud bringt neuen CO2-Rechner heraus

Leserwahl products of the year 2025

Diese Produkte und Anbieter überzeugen im Leservotum

Interview mit AWS

Mehr Sicherheit? Die Cloud ist Teil der Lösung

Top News der Woche

Igel übernimmt Stratodesk – KW 23

Weitere Artikel zu Public Cloud

Digitale Souveränität

Europa braucht dringend regionale Hyperscaler

AWS wächst schwächer als Rivalen

Amazon verunsichert die Wall Street

Nummer zwei nach AWS

Microsoft nennt erstmals Umsatz von Cloud-Plattform

Verschlüsselungs-Hardware aus Aachen

Utimaco soll die Daten von Microsofts Cloud-Kunden schützen

Pharia AI-as-a-Service

Souveräne KI-Komplettlösung von Aleph Alpha und Schwarz Digits

Weitere Artikel zu Cloud Telefonie

Türöffner in eine bessere Zukunft?

Auerswald vermeldet Kooperation mit Door Bird

Digitalisierungsoffensive

Enreach Contact ein Jahr kostenfrei – für Handwerksbetriebe

Comeback für Thomas Kicker

Magenta Telekom Austria mit neuem CEO

Enreach Partnerkonferenz 2025

Enreach zeigt KI im Praxiseinsatz

Andreas Bahr übergibt an Führungsduo

Generationswechsel bei Easybell

Matchmaker+
WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH

WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH
easybell GmbH

easybell GmbH
Redgate Software

Redgate Software
elektrofachkraft.de

elektrofachkraft.de
Panduit

Panduit

WatchGuard Technologies

WatchGuard Technologies