Akamai hat unter dem Namen API Security ein Produkt vorgestellt, das Angriffe auf Anwendungsprogrammier-Schnittstellen (APIs) stoppen und den Missbrauch von Geschäftslogik innerhalb von APIs aufdecken soll. API Security erkenne, prüfe und überwache API-Aktivitäten mit Hilfe von Verhaltensanalysen.

Die Anzahl von API-Angriffen nimmt weiter zu. Damit ist die API-Sicherheit zu einem wichtigen Thema für Unternehmen geworden. In einem vor Kurzem veröffentlichten „State of the Internet“-Bericht meldete Akamai, dass 2022 ein Rekordjahr für Anwendungs- und API-Angriffe war.

Sobald eine API durch ein WAAP-Produkt (Webanwendungs- und API-Schutz) autorisiert wurde, haben Sicherheitsteams keinen Einblick in seine Nutzung innerhalb des Unternehmens. Cyberkriminelle kennen diesen Schwachpunkt und missbrauchen die riesige API-Angriffsfläche, so Akamai weiter.

API Security als eigenständige Lösung von Akamai ist das Ergebnis der Übernahme von Neosec, die im April 2023 angekündigt wurde. Die Software funktioniert mit jedem API-Gateway, WAAP oder jeder Cloud-Implementierung. Akamai-Kunden können ergänzend den Edge Connector einsetzen, ein Integrationswerkzeug, das mit nur einem einfachen Mausklick Zeit, Energie und Kosten bei der Produktintegration sparen soll.

Das API Security biete einen vollständigen Einblick in sämtliche API-Aktivitäten, erkenne mit Verhaltensanalysen komplexe Bedrohungen und verbessere die Erkennung durch die Analyse von Verlaufsdaten, die in einem Datenpool gespeichert sind. Das Angebot umfasst API-Entdeckung, Transparenz und Risikoprüfung in Kombination mit Erkennungs- und Reaktionsfunktionen, die eine vollständige Untersuchung sowie das sogenannte Threat Hunting ermöglichen.