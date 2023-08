Die Adesso Group will das SAP-Geschäft weiter ausbauen. In diesem Zuge hat Adesso Orange das Würzburger Unternehmen für SAP-Implementierung Palmer übernommen.

Der IT-Dienstleister Adesso will laut eigenen Angaben seine Wachstumsstrategie fortführen und sein SAP-Geschäft in Süddeutschland vergrößern. Im Rahmen dessen wurde angekündigt, dass die Adesso-Tochter Adesso Orange nun Palmer übernehmen werde. Das Würzburger Unternehmen ist in den Bereichen SAP-Implementierung, IT-Consulting und Prozessoptimierung in der Energie- und Wohnungswirtschaft tätig.

Demnach werde sich die Zahl der Mitarbeiter:innen im Hinblick auf SAP Utilities voraussichtlich beinahe verdoppeln. Der bisherige Würzburger Hauptstandort von Palmer soll mit der Übernahme zu einem weiteren Adesso Orange-Standort werden. Die Palmer-Büros in Leipzig und Erfurt sollen die Präsenz von Adesso in diesen Regionen verstärken.

Markus Ingelmann, Leiter der Line of Business Utilities & Public von Adesso Orange werde bis zur Verschmelzung in den Vorstand von Palmer aufrücken und gemeinsam mit dem bisherigen Vorstand von Palmer, Patrick Müller, den Betriebsübergang durchführen. „Unsere Kunden werden von der Expertise der erfahrenen Mitarbeitenden in den Bereichen Template-Betrieb und IS-U-Beratung enorm profitieren. Mit der Palmer AG bauen wir unsere SAP-Utilities-Präsenz in Süddeutschland weiter aus. Dadurch können wir unseren Kunden eine zuverlässige und schnelle Lieferfähigkeit sowie hohe Qualität unserer Dienstleistungen gewährleisten“, sagt Ingelmann.

Unter den größten Kunden, die mit der Übernahme hinzukommen, seien Fraport, Getec sowie die Stadtwerke München.

