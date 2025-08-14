Search Icon
Startseite > Markt > Ploon.it expandiert in Süddeutschland und in der Schweiz

Systemhausgruppe erweitert Sonnensystem

Ploon.it expandiert in Süddeutschland und in der Schweiz

14. August 2025, 9:13 Uhr | Michaela Wurm
Martin List, CTO & Geschäftsführer Ploon.it Group, Sebastian Säuberlich, Partner PROM12, Jonathan Gorenfloh, Gründer & Geschäftsführer Step und Jan-Michael Lohr, CEO & Geschäftsführer Ploon.it Group (v. lks.)
© Ploon.it Group

Mit der Übernahme des MSPs Step Computer- und Datentechnik Gesellschaft mbH und der Step Business Solutions AG stärkt die Ploon.it Group nicht nur ihr „Local-Hero-Sonnensystem“ im Südwesten, sondern expandiert auch in die Schweiz.

Die neu formierte Systemhausgruppe Ploon.it Group baut wie angekündigt ihr „Local-Hero-Sonnensystem“ weiter aus (connect professional berichtete).

Mit der jüngsten Übernahme des MSPs Step Computer- und Datentechnik Gesellschaft mbH und der Step Business Solutions AG verstärkt sich die Gruppe nicht nur im Südwesten Deutschlands, sondern dringt auch in den Schweizer Markt vor.

Der in Baden-Württemberg und der Schweiz seit 1986 tätige Managed Service Provider bringt 37 Mitarbeiter und drei neue Standorte in einer wirtschaftsstarken Region in den Verbund ein. Mit seinem Leistungsportfolio von modularen Managed Services, Managed IT-Security Services, IT-Consulting, IT-Infrastruktur und Entwicklung von Individual-Software verstärkt Stept auch das Serviceangebot der Ploon.it. „Besonders die Kompetenzen in den Bereichen IT-Security, Managed Workplace und Softwareentwicklung sind für unsere Gruppe sehr interessant“, erklärt Ploon.it-CEO Jan-Michael Lohr.

Die Ausdehnung der Gruppe sei mit dem jüngsten Neuzugang noch nicht beendet, wie Jan Schmidt, COO und M&A-Verantwortlicher der Gruppe betont. „Mit der Step haben wir die ideale regionale Plattform dazugewonnen, um unser organisches Wachstum gezielt voranzutreiben und gleichzeitig spannende Akquisitionsmöglichkeiten in der Region zu prüfen. Wir möchten gemeinsam mit der Step die lokale Präsenz weiter stärken und gezielt nach passenden Unternehmen Ausschau halten, die die Region Süd-West sinnvoll ergänzen.“

Erster Schritt in den Schweizer Markt

Über die Step Business Solutions AG in Basel expandiert die Gruppe erstmals auch in die Schweiz. „Wir gewinnen mit Step einen regional stark verwurzelten und hochkompetenten Partner hinzu. Die drei Standorte im Südwesten Deutschlands und der Marktzugang in die Schweiz erweitern zudem unser Local-Hero-Sonnensystem optimal“, so Lohr.

Der Zusammenschluss mit der Ploon.it Group eröffne auch Step neue Möglichkeiten, von gebündelten Ressourcen und dem Know-how der gesamten Gruppe zu profitieren, erklärt Jonathan Gorenflo, Geschäftsführer und Gründer der Step. „Wir freuen uns, unsere Expertise aus vier Jahrzehnten IT-Dienstleistung künftig in der Ploon.it Group einzubringen und gemeinsam den digitalen Wandel unserer Kunden voranzutreiben“.

