SAP hat die Ernennung von Walter Sun zum globalen Leiter für Künstliche Intelligenz bekanntgegeben. Sun kommt von Microsoft, wo er Vice President von Copilot Applied Artificial Intelligence for Business Applications war.

Walter Sun solle laut Unternehmensangaben bei der Stärkung von SAPs Vision einer relevanten, zuverlässigen und verantwortungsvollen Künstlichen Intelligenz für Unternehmen eine zentrale Rolle spielen.

Sun war seit 2005 bei Microsoft tätig und hatte dort mehrere leitende Positionen in Forschung und Produktentwicklung inne. Zuletzt leitete er demnach ein interdisziplinäres Team, das geschäftsfähige KI- und maschinelle Lernfunktionen entwickelte. In seiner Tätigkeit bei Microsoft habe Sun KI-Funktionen für das Microsoft-Portfolio geliefert, darunter Anwendungen wie die Bing Suche, Microsoft Windows, Microsoft Dynamics 365 und Microsoft Power Platform. Vorherige Stationen Suns waren bei Black Rock Financial Management sowie bei Apple.

„Wir freuen uns sehr, Walter Sun bei SAP zu begrüßen. Mit ihm konnten wir einen führenden Manager im Hinblick auf Unternehmens-KI für uns gewinnen, der langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung von Spitzentechnologie vorweist,“ sagte Thomas Saueressig, Mitglied des Vorstands der SAP SE für Product Engineering. „Walter Sun ist die ideale Besetzung für uns, um sicherzustellen, dass wir weiterhin Innovationen entwickeln, die unseren Kunden helfen, ihre drängendsten Probleme zu lösen.“

Suns angewandte Forschung umfasst Arbeiten in den Bereichen stochastische Prozesse, Signalverarbeitung, maschinelles Lernen und Deep Learning, Betriebsforschung und große Sprachmodelle. Er war außerordentlicher Professor an der Seattle University und Mitglied der Fakultät der Universität von Washington.

„SAP hat quasi Unternehmenssoftware erfunden. Ich stoße zu einer Zeit zu SAP, in der sie wieder einmal die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, neu definieren – das begeistert mich", sagte Sun. „KI war noch nie so wichtig wie heute. Ich glaube, dass wir bei SAP die einmalige Gelegenheit haben, die Betriebsabläufe in Firmen grundlegend zu verändern, indem wir KI in viel größerem Umfang als je zuvor in der Geschäftspraxis einsetzen. Wir verfügen über die Breite an Anwendungen, Kunden, Szenarien und Mitarbeitenden, die es uns ermöglichen, die Leistung der generativen KI in allen Branchen bestmöglich zu nutzen."

