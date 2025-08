Emissions-Management in der Cloud

IFS, Anbieter von Cloud-Enterprise-Software und industriellen KI-Anwendungen, hat eine strategische Partnerschaft mit Climatiq, einer Plattform für CO2-Intelligenz, bekannt gegeben. Parallel dazu werde ein neues Modul für das Emissions-Management in IFS Cloud eingeführt.

Die Einführung des neuen Moduls soll Teil der Strategie von IFS sein, Nachhaltigkeit direkt in die Geschäftsabläufe zu integrieren. Kunden will man so in die Lage versetzen, fundierte, CO 2 -bewusste Entscheidungen auf der Grundlage ihrer eigenen Daten zu treffen. Die Partnerschaft mit Climatiq wird durch die gemeinsame Veröffentlichung eines Whitepapers mit dem Titel „IFS Cloud: Carbon Emissions Scope 3 Overview and Statement of Direction“ untermauert.

Die Zusammenarbeit zwischen IFS und Climatiq kombiniere industrielle KI mit CO 2 -Intelligenz, um die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen Nachhaltigkeit managen – und dies zu einer Zeit, in der dies wichtiger sei denn je.

Damit will man anlageintensiven Branchen helfen, ihren CO 2 -Fußabdruck aktiv zu verwalten und zu reduzieren, ohne Abstriche bei den hohen Betriebs- und Effizienzstandards. IFS Cloud integriert den CO 2 -Kalkulator von Climatiq, inklusive einer umfangreichen Datenbank mit wissenschaftlich geprüften Emissionsfaktoren. CO 2 -Berechnungen können so automatisch aus den Systemen für das Kerngeschäft heraus durchgeführt werden. Das Emissionsmanagement nutzt die bestehende Asset-Hierarchie in IFS Cloud, um Emissionsquellen schnell und genau zu erfassen und gleichzeitig Konsistenz sowie ein schnelles Setup zu gewährleisten.

Caitlin Keam, VP of Sustainability Applications bei IFS

Das neue Emissionsmanagement-Modul ermöglicht es Unternehmen, die Emissionsberechnung zu automatisieren und Nachhaltigkeit so in ihre täglichen Abläufe zu integrieren. Mithilfe von Vorlagen, Standardmethoden und Anleitungen in IFS Cloud können Unternehmen genaue und umfangreiche Einblicke in ihre CO 2 -Bilanz gewinnen.

„Die Nachhaltigkeitsvorgaben unterliegen ständigen Änderungen und Überprüfungen. Unsere Kunden stehen daher unter zunehmendem Druck, diese weiterentwickelten Verpflichtungen zu erfüllen und sich daran anzupassen“, sagte Caitlin Keam, VP of Sustainability Applications bei IFS. „Durch die Integration der verifizierten Emissionsfaktordatenbank von Climatiq in das Emission Management innerhalb von IFS Cloud ermöglichen wir es Unternehmen, Nachhaltigkeit in ihre täglichen Abläufe zu integrieren. So können sie sich schnell anpassen, klare Erkenntnisse gewinnen und bessere Entscheidungen direkt in ihrem Kernsystem treffen.“

