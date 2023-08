Mit einer Infrastrukturlösung für künstliche Intelligenz sollen Unternehmen den Weg zu neuralen Netzwerkmodellen wie Generative Pre-trained Transformers und Large Language Models beschleunigen können und gleichzeitig weiter die Kontrolle über ihre Daten behalten.

Nutanix, Spezialist für hybrides Multi-Cloud-Computing, gab soeben die Markteinführung der Lösung „Nutanix GPT-in-a-Box“ bekannt. Sie sei für den Schnellstart innovativer Kundenprojekte zu künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) bei voller Datenkontrolle konzipiert.

Bei dem Angebot handele es sich um eine softwarebasierende Full-Stack-Plattform für den Einsatz von KI-Lösungen. Sie ist ab sofort verfügbar und enthält Dienste, die Unternehmen bei der Skalierung und Konfigurierung geeigneter Hardware- und Softwareinfrastrukturen helfen, um ein gepflegtes Set von „Large Language Models“ (LLMs) – unter Nutzung führender Open-Source-Frameworks für KI und „Machine Learning Operations“ (MLOps) auf der Nutanix Cloud Platform – bereitstellen zu können.

Mit der Lösung stehe Kunden eine schlüsselfertige Infrastruktur für den Einsatz von KI-Lösungen zur Verfügung, mit deren Hilfe sie „Generative Pre-trained Transformers“ (GPTs) und LLMs in ihren Edge-Umgebungen und Rechenzentren optimieren und betreiben können, so Nutanix weiter.

Viele Unternehmen hadern damit, wie sie die Vorteile generativer KI- sowie von KI- und ML-Anwendungen schnell, effizient und sicher nutzen können. Dies gilt insbesondere für Anwendungsfälle, die sie aufgrund von Bedenken bezüglich Datenhoheit, Governance und Privatsphäre nicht in der Public Cloud betreiben können oder wollen. Auf der Suche der Unternehmen nach Wegen, generative KI gewinnbringend für die Verbesserung von Kunden-Service, Entwicklerproduktivität, Betriebseffizienz und mehr zu nutzen, entstehen täglich neue Anwendungsfälle.

Von der automatisierten Transkription interner Dokumente über die Hochgeschwindigkeitssuche von Multimediainhalten bis hin zu automatisierten Analysen – viele Unternehmen erkennen die Chancen von KI, haben jedoch Bedenken etwas wegen des Verlusts von geistigem Eigentum, der Einhaltung von Vorschriften und Regularien sowie wegen des Datenschutzes. Zudem wissen Unternehmen, die einen einsatzbereiten KI-Stack aufbauen wollen, oft nicht, wie sie ML-Administratoren und Datenwissenschaftler am besten unterstützen können. Darüber hinaus bringt die Aussicht auf hohe KI-Investitionskosten die Strategien von Unternehmen ins Stocken.

„Kunden, die generative KI-Lösungen entwickeln und bereitstellen möchten, haben damit zu kämpfen, dass sie das für die Installation, Konfiguration und Ausführung dieser Workloads erforderliche Fachwissen mit den Bedenken hinsichtlich Datensicherheit und Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens in Einklang bringen müssen – und das alles bei gleichzeitiger Kostenkontrolle“, so Greg Macatee, Senior Research Analyst, Infrastructure Systems, Platforms and Technologies Group bei IDC. „Mit GPT-in-a-Box bietet Nutanix Kunden eine schlüsselfertige, einfach zu nutzende Lösung für ihre KI-Anwendungsfälle. Das ermöglicht Unternehmen, die sich mit der Einführung generativer KI abmühen, einen leichteren Einstieg in den Betrieb.“

Nutanix GPT-in-a-Box biete eine gebrauchsfertige, vom Kunden kontrollierte KI-Infrastruktur für das Edge- oder Core-Rechenzentrum. Mit ihrer Hilfe können Kunden KI- und GPT-Modelle betreiben und optimieren. Gleichzeitig behalten sie die Kontrolle über ihre Daten. Dazu bietet Nutanix eine Palette an ergänzenden Sicherheits- und Datenschutzangeboten, die sich ideal für den Schutz von KI-Daten eignen sollen.

„Die Unterstützung unserer Kunden bei der Bewältigung ihrer größten IT-Herausforderungen steht im Zentrum unserer Arbeit – vom Management der wachsenden Multi-Cloud-Komplexität über Herausforderungen im Bereich Datenschutz bis neu zur Einführung von generativen KI-Lösungen bei gleichzeitiger Kontrolle über Datenschutz und Compliance“, versprach Thomas Cornely, Senior Vice President, Product Management bei Nutanix.

Die Lösung umfasst:

Die Nutanix-Cloud-Infrastructure-Plattform, die Nutanix-Speicherlösungen Nutanix Files Storage und Objects Storage, den Hypervisor AHV und Kubernetes sowie die NVIDIA-GPU-Beschleunigungstechnik, die sich beliebig nach oben wie unten skalieren lassen soll,

Nutanix-Dienste zur Unterstützung von Nutzern bei der Skalierung ihres Clusters und der Bereitstellung eines umfassenden Stacks mit den führenden Open-Source-Frameworks für Deep Learning und MLOps, Inferenzserver und ein gepflegtes Set an LLMs wie Llama2, Falcon und MPT,

die Möglichkeit für Datenwissenschaftler und ML-Administratoren, diese Modelle unmittelbar mit Anwendungen ihrer Wahl, einer erweiterten Terminal-UI oder einer Standard-CLI zu nutzen sowie

die Möglichkeit, auf der Plattform weitere GPT-Modelle zu betreiben und unter Verwendung interner Daten zu optimieren, die auf den mitgelieferten Nutanix-Files- oder -Objects-Storage-Diensten gehostet werden.

