Die G Data Academy richtet nach eigenen Angaben ihre Security-Awareness-Trainings strategisch neu aus. Ab sofort stehen die Lerneinheiten in drei aufeinander aufbauenden Leveln zur Verfügung.

Damit will das Bochumer Cyber-Defense-Unternehmen anch eigenen Angaben dem vielfachen Wunsch von Kunden nach einem Lernplan nachkommen, der auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen eingeht. Die Security-Awareness-Trainings gibt es in den Stufen Basic, Advanced und Masterclass.

Die IT-Sicherheitskompetenzen von Angestellten sind in Unternehmen sehr heterogen und reichen von wenig Wissen bis zum Experten – je nach Ausbildung und Einsatzgebiet. Damit die gesamte Belegschaft eines Unternehmens den gleichen Wissenstand über Cybergefahren hat, setzte man nun ein neues dreistufiges System um. Dabei will das Bochumer Sicherheitsunternehmen Unternehmen alle Mitarbeiter in drei didaktisch sinnvoll zusammengestellten Leveln vom Anfänger zum Master ausbilden.

Die Lernpläne sorgen für tiefgreifendes und nachhaltiges Wissen rund um IT-Sicherheit, so G Data weiter. Das neue Lernkonzept erscheine in einem modernen Design mit neuem Dashboard und unterstützt die Mitarbeitenden dabei, ihr Cyber-Security-Wissen Schritt für Schritt aufzubauen. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung integriert die Academy neun neue Kurse zu Themen wie Informationssicherheit, Phishing, Mobile Devices, Passwörter, Security by Design, Datenschutz und Privatsphäre sowie Arbeiten von zu Hause aus und Ransomware.

„Die neuen Trainingspläne bauen das Wissen der Lernenden stufenweise auf, sodass keine Überforderung durch zu viele Trainings auf einmal entsteht“, erklärte Matthias Koll, Business Owner der G Data Academy. „Mit diesen Trainings lässt sich ein generelles Umdenken erreichen. Mitarbeitende verstehen, welchen Beitrag sie für die IT-Sicherheit des eigenen Unternehmens leisten können. Denn mit dem richtigen Verhalten schützen sie nicht nur sich selbst, sondern ihren Arbeitgeber und damit auch die Arbeitsplätze der Kolleginnen und Kollegen.“

In diesem Zusammenhang interessant: Leserinnen und Leser von connect professional können unseren kostenlosen Security Awareness Newsletter hier abonnieren. Jede Ausgabe enthält einen Praxis-Tipp, den der Security-Experte an alle User weitergeben kann.



Lesen sie mehr zum Thema