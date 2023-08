Katja Herzog, neue Deutschlandchefin von HPE Aruba Networking, und Lars Hartmann, Zentraleuropa-Chef

Zum 1. September übernimmt Katja Herzog die Verantwortung für das Deutschlandgeschäft von HPE Aruba Networking. Sie folgt damit auf Lars Hartmann.

Stühlerücken bei HPE Aruba Networking: Katja Herzog leitet künftig das Deutschlandgeschäft und übernimmt damit von Vorgänger Lars Hartmann; dieser ist seit 1. November letzten Jahres Zentraleuropa-Chef von HPE Aruba Networking. Herzog werde an Hartmann berichten.

Herzog verantwortete zuletzt die HPE-Aruba-Geschäfte im öffentlichen Sektor. Als Deutschlandchefin wolle sie sich laut Unternehmensangaben auf drei Themen konzentrieren:

Die Network-as-a-Service-Lösung HPE GreenLake for Aruba, die die Bereitstellung, Implementierung und das Management der gesamten Netzwerkinfrastruktur umfasst.

Security – mit der Übernahme von Axis Security hat HPE sein Portfolio in diesem Jahr um eine einheitliche Lösung für Secure Access Services Edge (SASE) erweitert.

Automatisierung des Datacenter Networkings mithilfe einer Cloud-nativen Infrastruktur; damit soll die Servicebereitstellung beschleunigt und eine Cloud-ähnliche Nutzererfahrung ermöglicht werden.

„Deutschland ist für uns der wichtigste Markt in Zentraleuropa“, so Lars Hartmann. „In den letzten Jahren ist es gelungen, Kunden aus allen Sektoren – kleine Unternehmen, Konzerne und öffentliche Auftraggeber – für das breite HPE-Aruba-Lösungsportfolio zu gewinnen und Deutschland mit einem großen Partnernetzwerk zum zweitgrößten Markt weltweit auszubauen. An diesem Erfolg hat Katja einen großen Anteil. Durch ihre Unterstützung kann ich meinen Fokus auf den Ausbau unserer Geschäfte in weiteren Teilen Zentraleuropas legen.“

Eine Konstante ihrer Arbeit sehe Herzog in der Zusammenarbeit mit Channel-Partnern. Hier wolle Herzog eng mit dem deutschen Channel-Team von HPE Aruba Networking unter der Leitung von Annette Häge und Andreas Plotzky zusammenarbeiten. „Wir setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren Channel-Partnern“, sagt Herzog. „Sie sind für uns keine verlängerte Werkbank, sondern wir sehen sie als Teil unseres Teams.“ Gemeinsam mit den Partnern wolle Herzog unter anderem das Geschäft mit Managed Services weiter ausbauen. In der Auslagerung von Betriebsaufgaben und der Automatisierung sehe sie „notwendige Antworten auf den Fachkräftemangel in der IT“, so Herzog.

Zu Hewlett Packard kam die ausgebildete Steuerfachgehilfin und studierte Wirtschaftswissenschaftlerin im Jahr 1996. Im Jahr 2008 stieg sie in das Vertriebs-Team von Lars Hartmann bei HP ProCurve ein. 2015 folgte ihr erster Posten als Managerin für den öffentlichen Sektor bei HPE Aruba Networking, 2021 wurde sie Sales Director.

