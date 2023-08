Hochkarätige Referenten und Akteure der Telekommunikationsbranche gaben wertvolle Einblicke in Innovationen und Trends wie KI, 6G und Nachhaltigkeit.

Am 14. und 15. Juni 2023 fand in Dresden zum neunten Mal die von der Medienmarke connect aus dem WEKA Media Publishing Verlag organisierte connect conference statt. Hochkarätige Referenten lieferten in Vorträgen und Panels spannende Einblicke rund um die Schwerpunktthemen Mobilfunk, Festnetz, Konnektivität und erstmals auch Halbleiter. Die Konferenz gilt als eine der rennomiertesten Veranstaltungen der Branche und gibt jährlich wertvolle Gelegenheit, mit vielen verschiedenen Akteuern Ideen und Innovationen auszutauschen und geschäftsbezogene Themen zu diskutieren.



Dirk Waasen, Publishing Director bei WEKA Media Publishing, sagt: „Das war ein Gipfeltreffen der Extraklasse, absolut hochwertig in jeder Hinsicht, erneut eine sehr gelungene Veranstaltung. Es fühlt sich jedes Jahr wie ein Klassentreffen der Telekommunikationsbranche an, auf dem sich über die neuesten Entwicklungen in sehr familiärem Rahmen ausgetauscht wird. Unsere connect conference ist eine beliebte und wertvolle Plattform für Networking mit echtem Mehrwert – und das auf sehr hohem Niveau. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr.“



© WEKA Vom 13. bis 15. Juni 2023 war Dresden wieder Schauplatz eines intensiven Austauschs zwischen wichtigen Akteuren der Tech-Branche. Zwei Tage lang hielten Experten Vorträge über die Zukunft der mobilen Kommunikation wie 6G, die digitale Transformation und Nachhaltigkeit.



Im Jahr 2024 wird die connect conference erneut im Juni in Dresden stattfinden.

Alle Vorträge sind hier abrufbar:

https://www.youtube.com/watch?v=VcAkvD5UReo&list=PLzHxULk5CNYLoqr_5tuHnsFTG8iDNz7dQ

