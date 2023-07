Ab sofort bietet Bechtle seinen Kunden die „Secure E-Mail Platform“ und „Enterprise Messaging Platform“ von Retarus an. Weitere Lösungen des Münchner Anbieters sollen bald folgen.

Im Rahmen einer neu geschlossenen Vertriebspartnerschaft nimmt die Bechtle Group die Lösungen von Retarus in sein Angebot mit auf. Im ersten Schritt können die Kunden des Systemhauses in Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux mit der „Secure E-Mail Platform“ und der „Enterprise Messaging Platform“ ab sofort die Cloud-Lösungen von Retarus für E-Mail-Sicherheit und Enterprise-Messaging beziehen. Demnächst sollen dazu auch noch die Retarus Integration and Automation Services in Bechtles Portfolio aufgenommen werden. Der Anbieter aus München verarbeitet alle Daten DSGVO-konform in selbstbetriebenen, auditierbaren Rechenzentren in Europa und kann dadurch alle gängigen Branchenstandards sowie darüber hinausreichende Datenschutz- und Compliance-Vorgaben erfüllen.

Bechtle hofft mit den Produkten die steigende Nachfrage nach sicheren Lösungen für die digitale Unternehmenskommunikation sowie die Business Integration im Zuge von Digitalisierungsprojekten bedienen zu können. „Mit Retarus haben wir ab sofort einen weiteren deutschen Partner mit langjähriger Expertise im Enterprise-Messaging-Bereich an unserer Seite. Gemeinsam werden wir unsere Kunden in ihrer digitalen Entwicklung unterstützen“, erklärt Mathias Schick, Bereichsleiter Solution und Practice Management Security bei Bechtle. „Die ersten gemeinsam gewonnenen Projekte bestätigen dies bereits eindrucksvoll.“