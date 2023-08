Juan-José Moneo, Geschäftsführer von Bechtle direct Spanien.

Bechtle setzt seine europaweite Expansion fort und baut das Portfolio in Ländern aus, in denen der IT-Dienstleister bereits mit E-Commerce-Gesellschaften aktiv ist. In Spanien erwirbt der Konzern jetzt zwei IT-Dienstleister.

Mit der Übernahme von Prosol Ingenieria S.L. und die Prosol Iscat S.L. erweitert Bechtle jetzt auch in Spanien das Portfolio um IT-Dienstleistungen.

Die Unternehmen beschäftigen zusammen 50 Mitarbeiter und erzielten 2022 einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro. Die Standorte befinden sich in Las Rozas, Nähe Madrid, und Terrassa, Nähe Barcelona. Prosol ist seit 1996 als Systemintegrator für Industrieunternehmen im spanischen Markt aktiv.

Die Dienstleistungen komplettieren das bisherige E-Commerce-Business von Bechtle. Für den Gründer, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter von Prosol, Manuel Climent, regelt der Verkauf an Bechtle zugleich seine Nachfolge. Er begleitet die Integration jedoch noch beratend. Das übrige dreiköpfige Management aus den Bereichen Vertrieb, Technik und Finanzen bleibt an Bord. Die Geschäftsführung übernimmt Juan-José Moneo, der in Personalunion auch weiterhin Geschäftsführer von Bechtle direct Spanien bleibt.

Prosol wird bis zur vollständigen Integration die angestammte Marke beibehalten und danach mit einem gemeinsamen Marktauftritt unter dem Namen Bechtle Geschäftskunden und öffentliche Auftraggeber adressieren. Über Konditionen und Kaufpreis wurde wie üblich Stillschweigen vereinbart.

Mit Prosol setzt Bechtle die europäische Internationalisierungsstrategie weiter fort und baut das Portfolio in Ländern aus, in denen der IT-Dienstleister bereits mit E-Commerce-Gesellschaften aktiv ist. Nach der DACH-Region kamen zuletzt über Akquisitionen IT-Dienstleister in den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich und nun in Spanien hinzu. Bechtle direct ist bereits seit 2001 in Spanien tätig und verfügt ebenfalls über Standorte in Madrid und Barcelona. Prosol ergänzt neben dem Portfolio auch die Kundenbasis von Bechtle und stärkt die Position von Bechtle bei wichtigen Herstellerpartnern.

Gemeinsam erweitern Prosol und Bechtle jeweils ihr Angebotsspektrum bei bestehenden Kunden und bauen darüber hinaus die bestehenden Beziehungen zu den Herstellerpartnern und Distributoren weiter aus. „Wir freuen uns sehr, mit Prosol ein exzellent eingespieltes Team zu gewinnen, das uns bei unseren Wachstumsplänen kräftig verstärken wird. Gemeinsam schlagen wir ein neues Kapitel unserer Unternehmensgeschichte auf“, betont Juan-José Moneo, Geschäftsführer von Bechtle direct Spanien. „Durch kontinuierliches organisches Wachstum, aber auch weitere strategische Akquisitionen wie die von Prosol wollen wir die Bedürfnisse unserer Kunden noch besser bedienen und uns unter den Top 5 IT-Anbietern auf dem spanischen Markt etablieren.“ Bechtle direct beschäftigt in Spanien derzeit 82 Mitarbeiter und setzte im zurückliegenden Geschäftsjahr 84 Millionen Euro um.