Also stellt Ende August ein neues Event auf die Beine: Bei der „Also BizCom“ stehen Geschäftsfelder rund um die Business Communication im Mittelpunkt.

Zu Jahresbeginn hatte Also als letzter der drei großen Distributoren seine zentrale Hausmesse eingestellt: Die „Also Channel Trends+Visions“ (CTV) wurde durch eine Roadshow durch vier deutsche Städten ersetzt. Zwei weitere Partner-Events finden rund um die beliebten Also-Veranstaltungen zum Gäubodenfest in Straubing am 17. August und zur Allerheiligen-Kirmes in Soest am 8. November statt.

Jetzt hat Also noch ein weiteres neues Veranstaltungsformat für Ende August aufgesetzt: Bei der „Also BizCom“ stehen aktuelle Themen und Trends rund um Business Communication im Fokus. Konkret geht es um die Geschäftsfelder ITK-Systemlösungen und Unified Communications und Collaboration (UCC).

Zusammen mit Herstellerpartnern und Netzbetreibern hat der Distributor ein Programm zusammengestellt, das die Entwicklungen etwa bei Cloud PBX-Lösungen, bei Unified Communications oder bei der Netzvermarktung aufzeigt und auch auf die kommenden Herausforderungen, die die Partner im Alltag meistern müssen, eingeht.

Zu allen Themen stehen die Hersteller Atos Unify, Alcatel Lucent, Barco, C4B, Estos, Mitel, Agfeo, Epos, Fanvil, Gigaset, Samsung, Snom, Telekom Business, Yealink und Yeastar sowie die Also Netzvermarktung Rede und Antwort.

Karl-Heinz Schoo, Head of UCC bei Also Deutschland, freut sich, die Partner persönlich vor Ort zu treffen: „Mit der BizCom bieten wir ein Forum, um über die vielfältigen Veränderungen im Markt und ihren Einfluss auf die zukünftige Entwicklung des ITK- und UCC-Marktes zu sprechen. Wir wollen Wege aufzeigen, wie wir gemeinsam das zukünftige Business erfolgreich gestalten.“

Die erste „Also BizCom“ findet am 31. August 2023 in Osnabrück statt. Die Event-Location Alando Ballhaus bietet den perfekten Rahmen für die Tagung am Nachmittag und fürs anschließende Networking und Feiern am Abend.

