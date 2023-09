Der Also-Schriftzug im Streetart-Stil

Am 31. August lud Distributor Also seine Partner ins Alando Ballhaus nach Osnabrück ein, um über Trends und Neuheiten im Bereich Business Communication zu berichten. Es gab ein umfangreiches Programm, eine Verlosung und eine Party auf dem Sonnendeck.

Ende August präsentierte ITK-Distributor Also sein neues Event „Also BizCom“. Dabei geht es vorrangig um Geschäftsfelder rund um die Business Communication. Konkret standen neben der Begrüßung durch Stefan Blome (Also Solutions Business) und Karl-Heinz Schoo (Business Unit Manager bei Also Deutschland) elf Vorträge der Hersteller auf dem Programm: von DECT bis Teams. Zudem gab es eine Verlosung mit Preisen von allen Herstellern und am Abend eine Messe-Party.

Die Hersteller boten neben DECT- und Tischtelefonen, Headsets und Telefonanlagen auch zunehmend mehr Software-Lösungen rund um ihre Produkte an. Dies erweitert die Funktionen und die mögliche Zielgruppe, bedarf jedoch auch die Qualifizierung der Partner. „Es ist erfreulich, dass die Partner die Veranstaltung so gut angenommen haben“, sagte Also Eventmanagerin Melanie Ditz.

Die Location war gut gewählt. Neben der Ausstellung und den Vorträgen gab es somit genügend Platz für den Austausch der Partner untereinander. Auch Parkplätze für die teilweise weit angereisten Partner waren – der Innenstadt-Lage zum Trotz – ausreichend vorhanden. Die Abendveranstaltung mit Räumlichkeiten, sowohl im Innenbereich als auch auf dem Sonnendeck, bekam ebenfalls positives Feedback. Die Speisen wurden vor Ort vor den Augen der Teilnehmer frisch zubereitet und erzeugten überall zufriedene Gesichter. „Wir sehen uns dann gerne im nächsten Jahr wieder hier“, sagte ein Teilnehmer aus Oldenburg.

Geringe No-Show Rate

Dass angemeldete Teilnehmer nicht erscheinen ohne abzusagen, kennen Veranstalter zur Genüge. Die daraus folgende Überdimensonierung bei der Planung und der Lebensverschwendung sind ein trauriger Teil der Messe- und Kongress-Landschaft geworden. Um dies zu vermeiden hatte Also im Vorfeld eine Gebühr angekündigt, die bei Nichterscheinen ohne rechtzeitige Ankündigung bei der Anmeldung in den Raum gestellt wurde. Das mag (noch) unüblich erscheinen, könnte aber auch künftiges Konzept für mehr Nachhaltigkeit in der Eventbranche werden.

