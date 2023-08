Martin Schmidl, Geschäftsführer, Bechtle IT-Systemhaus Frankfurt

Kurz nach den Zukäufen im europäischen Ausland schlägt Bechtle erneut zu, diesmal in Deutschland. Im Heimatmarkt verstärkt sich der Konzern mit dem IT-Beratungsunternehmen Sastema mit Sitz in Frankfurt am Main.

In den letzten Monaten hat Bechtle massiv in Zukäufe im europäischen Ausland investiert. Jetzt wird mit der Sastema GmbH ein Spezialist für Identity & Access Management (IAM), Governance, Risk & Compliance Management sowie Informationssicherheit in Deutschland übernommen. Das 2018 gegründete IT-Unternehmen aus Hünfelden bei Frankfurt/Main beschäftigt 21 Mitarbeiter und setzte im zurückliegenden Geschäftsjahr 2,2 Millionen Euro um.

Bechtle wird Sastema vollständig in das IT-Systemhaus Frankfurt integrieren und als Competence Center IAM etablieren. Die Leitung des Competence Centers übernimmt der bisherige Geschäftsführer von Sastema, Sven Almoril. Damit verstärkt das Bechtle IT-Systemhaus das Security-Portfolio in Bereichen, die insbesondere für die Kundengruppe aus der Finanz- und Versicherungsbranche von hohem Interesse sind. Die Leistungen des Competence Centers stehen allen Unternehmen der Bechtle Gruppe offen.

„Mit Sastema kommt ein hervorragend ausgebildetes Spezialistenteam an Bord, das uns im Bereich der IT-Sicherheit erheblich verstärkt. Ein Themengebiet, das bei wachsenden Anforderungen an Cybersicherheit und steigendem Regulationsdruck von herausragender Relevanz für Unternehmen ist“, sagt Martin Schmidl, Geschäftsführer, Bechtle IT-Systemhaus Frankfurt. Bechtle verfügt in der Schweiz bereits über ein Competence Center IAM, sodass technologische Synergien genutzt werden können. Zudem sollen in Zusammenarbeit mit Bechtle Managed Services IAM-as-a-Service-Produkte vermarktet werden.

„Nach der sehr erfolgreichen Entwicklung von Sastema in den vergangenen Jahren waren wir auf der Suche nach einem strategischen Partner, der unsere Weiterentwicklung ermöglicht und den idealen Rahmen für unser Kompetenzspektrum bietet. Bei Bechtle finden wir das passende Umfeld, die perfekte Kundenstruktur und herausragende Wachstumsperspektiven. Das hat uns in jeder Hinsicht überzeugt“, so Sastema-Gründer Almoril.

Das Bechtle IT-Systemhaus Frankfurt ist seit 20 Jahren im Rhein-Main-Gebiet etabliert und beschäftigt derzeit 140 Mitarbeiter in modernen Büros im Stadtbezirk Gateway Gardens.