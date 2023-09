Dank einer Open-Access-Partnerschaft mit der Deutschen Glasfaser kann NetCologne seine Angebote ab nächstem Sommer in weitere Gebiete rund um Aachen und Köln bringen.

NetCologne will sein Angebotsgebiet weiter über das eigene Netz hinaus ausbauen. Dazu hat der regionale TK-Anbieter jetzt eine Kooperationsvereinbarung mit der Deutsche Glasfaser geschlossen. Über die Open-Access-Partnerschaft kann NetCologne ab nächstem Sommer allen Anwohnerinnen und Anwohnern in Netzgebieten von Deutsche Glasfaser im Rhein-Erft-Kreis, im Rheinisch-Bergischen Kreis und in weiteren Teilen der Region um Aachen und Köln seine Glasfaser-Leistungen anbieten. Gleichzeitig vergrößert sich damit auch für die Deutsche Glasfaser das Angebot in ihren Netzgebieten.

Beide Anbieter stärken damit den Open-Access-Ansatz, der den unwirtschaftlichen Doppelausbau von Glasfasernetzen verhindert, indem sich die Anbieter freiwillig gegenseitige Zugriffsmöglichkeiten auf ihre Netze einräumen. „Wir wollen Glasfaser überall und für alle – und das möglichst schnell und nachhaltig. Dabei setzen wir auf Kooperation und sinnvollem Wettbewerb. Die Netzpartnerschaft mit NetCologne ist dabei eine Win-win-win-Situation – sowohl für beide Netzpartner, die Menschen vor Ort und besonders für den vernünftigen Wettbewerb auf einer einzigen Glasfaserstruktur“, erklärt Ruben Queimano, Chief Commercial Officer von Deutsche Glasfaser.

