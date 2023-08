In der connect professional-Bestenliste der Top 20 Smartphones unter Business-Kriterien ist auch das „Lenovo Thinkphone by Motorola“. Dieses hatte Lenovo Anfang 2023 als ausgewiesenes Business-Smartphone angekündigt. Wir haben uns das Gerät nun näher angeschaut.

Nimmt man das Thinkphone aus der Kartonschachtel, liegen 189 Gramm in der Hand; mit diesem Gewicht unter 200 Gramm gehört es eher zur leichteren Fraktion. Die Rückseite besteht laut Hersteller aus Aramidfaser, einem Material, das sehr schlagfest und gleichzeitig recht leicht ist. Zudem verfügt das Gerät über einen Rahmen aus Flugzeugaluminium sowie Gorilla-Glass. Stöße und Stürze aus bis zu 1,25 Metern sollen dem Handy nichts anhaben können. Das Smartphone ist laut Herstellerangaben nach dem Militärstandard MIL STD 810H-zertifiziert und verfügt über eine IP68-Zertifizierung. Letztere besagt, dass das Gerät staubdicht ist und in einer Tiefe von bis zu 1,5 Metern bis zu 30 Minuten lang wassergeschützt ist.

Über den Ladedock kann das Thinkphone mit 15 Watt kabellos geladen werden. Es wird nur an Unternehmenskunden verkauft und ist nicht im freien Handel erhältlich.

Mit den widerstandsfähigen Materialien geht eine sehr gute Haptik einher. Vor allem die samtige Rückseite trägt dazu bei, dass man kein „rutschiges“ Gefühl hat wie bei glatten Handyrückseiten. Somit liegt das Gerät auch ohne separate Hülle gut in der Hand.

Das 6,55 Zoll große OLED-Display überzeugt mit sehr guten Messwerten (siehe Tabelle unten), unter dem Display wurde ein Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 verbaut. Hierbei handelt es sich zwar nicht um die neueste Modellgeneration von Qualcomm – aktuell Gen 2, Gen 3 soll im Herbst vorgestellt werden – doch in der Praxis fällt das nicht ins Gewicht. Alle Anwendungen laufen schnell über das Display.

Der Arbeitsspeicher ist mit 8 Gigabyte in dieser Preisklasse etwas knapp bemessen, der interne Speicher mit 256 Gigabyte hingegen ist klassentypisch, auch der Verzicht auf eine Erweiterungsmöglichkeit per microSD ist mittlerweile normal. Weil Motorola auf ein schlankes Android ohne eigenes Oberflächendesign setzt, ist ab Werk mit 238 Gigabyte viel Speicher frei.

Die Connectivity ist mit 5G, WiFi, 6E und Display Port nahezu vollständig, nur Ultra Wide Band fehlt. Vermisst haben wir eine eSIM, Dual-SIM ist einzig in Form zweier Nano-SIM-Karten möglich. Bluetooth wird in der aktuellen Version 5.3 unterstützt.

Die Funkeigenschaften sind einwandfrei, im 5G-Netz überzeugt die Sendeleistung im für Deutschland wichtigen 3,6-GHz-Band auf ganzer Linie.

Die Laufzeit beträgt in unserem genormten Testverfahren 12:49 Stunden. Damit liegt das Gerät im Vergleich zu den 19 anderen Smartphones der B2B-Bestenliste eher am unteren Rand. Zum Spitzenreiter – dem Apple iPhone 14 Pro Max mit 17:34 Stunden – besteht ein deutlicher Abstand. Ein langer Arbeitstag lässt sich mit der Laufzeit des Thinkphone aber allemal gut bestreiten. Was fehlt, ist ein Always-on-Display; damit wäre es zum Beispiel in Meetings leicht, dezent die Uhzeit zu checken.

Der Sound der Stereolautsprecher ist nicht so druckvoll wie bei anderen Top-Smartphones. Auch bei der Sprachqualität ist etwas Luft nach oben, was vor allem der Akustik in Senderichtung geschuldet ist; wer mit dem Thinkphone telefoniert, wird also nicht optimal vom Gegenüber verstanden. Kameratechnisch ist das Thinkphone mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera und einem 13-Megapixel-Superweitwinkel ausgestattet.

Im Duo mit dem Thinkpad

Nun ist die Namensähnlichkeit zur Laptop-Reihe Thinkpad nicht zufällig: So verfügt das Smartphone über die charakteristische Red Key-Taste, wie man sie von Thinkpads kennt; am Smartphone ist diese an der Seite angebracht und frei belegbar. Über sie kann man beispielsweise einrichten, dass man direkt auf die wichtigsten Geschäfts-Apps zugreifen kann. Lenovo betont zudem die „Think 2 Think“-Konnektivität mit dem Thinkpad; diese funktioniert aber auch mit jedem Windows PC ab Version 10. So können sich Smartphone und Thinkpad/PC erkennen und über WiFi verbinden. Eine einheitliche Zwischenablage soll zudem die einfache Übertragung von kopiertem Text, gescannten Dokumenten oder Fotos ermöglichen. Auch lässt sich die Kamera des Thinkphones als Webcam für Videogespräche nutzen. Diese Konnektivität sowie weitere einhergehende Funktionen sind im Hinblick auf den Business-Einsatz ein echter Mehrwert.

Im Lieferkarton beigelegt ist ein 68-Watt-Netzstecker, der den Standard USB PD 3.0 unterstützt, sodass damit auch die meisten Notebooks (nicht nur Thinkpads) aufgeladen werden können.

Mit dem 68-Watt-Schnelllader ist der Akku nach etwa 45 Minuten wieder bei 100 Prozent, allerdings hat unser Testgerät bei 50 Prozent das schnelle Laden gestoppt und ließ sich erst nach einem Reconnect wieder dazu bewegen.

Grundsätzlich handelt es sich beim Thinkphone um ein Gerät, das sich durch spezifische Features gut im Business- und Thinkpad-Umfeld einsetzen lässt.