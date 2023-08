Das Lenovo ThinkPhone by Motorola, ein für Geschäftskunden konzipiertes Smartphone, erhält neue Tools. Gemeinsam haben nun Motorola und Microsoft Funktionen für ThinkPhone-Nutzer angekündigt, damit diese noch produktiver arbeiten können.

Vor Kurzem hat connect professional das Lenovo ThinkPhone by Motorola genauer unter die Lupe genommen und getestet. Das Ergebnis können Sie hier lesen. Der Test geht auch auf die Think2Think-Konnektivität des Devices näher ein und beschreibt dessen Vorteile im Business-Einsatz. Nun haben Motorola und Microsoft vor diesem Hintergrund dem für Geschäftskunden konzipierten Smartphone zwei neue Features verpasst:

vollständig integrierte Unterstützung für die Cloud-Funktionen von Windows 365

und Push To Talk-Integration mit der Walkie Talkie-Funktion von Microsoft Teams.

„Ein umfassendes PC-Erlebnis mit ThinkPhone und Windows 365 Cloud PC

Windows 365 kombiniert die Leistung und Sicherheit der Microsoft-Cloud mit der Vielseitigkeit und Einfachheit des PCs“, so kündigt Motorola die Verbindung des ThinkPhones mit Microsoft an.

Durch die Integration dieser Funktion in das ThinkPhone bringe man nun einen vollwertigen Cloud-PC direkt in die Hosentasche, sodass Benutzer von überall aus produktiv arbeiten könnten. ThinkPhone-Anwender könnten auf diese Weise die Vorteile der Windows 365-Integration nutzen und das Windows-Erlebnis direkt von ihrem ThinkPhone auf ein größeres Display streamen, indem sie es einfach mit einem USB-C-Kabel sowie einer Bluetooth-Tastatur und -Maus (Anm.d.Red.:Zubehör ist separat erhältlich) verbinden. Voraussetzung ist ein Windows 365 Cloud-Abonnement. Zudem ist ein Video-fähiges USB-C-Kabel oder USB-C-zu-HDMI-Adapter erforderlich; der Fernseher oder Monitor muss über einen HDMI-Anschluss oder einen USB-C-Videoeingang verfügen.

Anwender können das ThinkPhone mit einem beliebigen Lenovo Monitor, einschließlich des ThinkVision P27h-30 Monitors mit 27-Zoll-QHD-Display, und Bluetooth-Zubehör wie der Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo Keyboard and Mouse und dem Lenovo Go Wireless ANC Headset kombinieren, um ein komplettes Windows PC-Erlebnis mit all ihren personalisierten Apps, Inhalten und Einstellungen zu erhalten, wo immer sie sich befinden.

Walkie Talkie-Funktion in Microsoft Teams

Die Walkie Talkie-App ist bereits in der Teams Frontline-Lizenz enthalten.

Mit der Integration der Walkie Talkie-App in Teams wird der Wirkungsbereich der Red Key-Taste des ThinkPhone erweitert. Durch eine schnelle Programmierung des Red Key zum Aufrufen des Walkie Talkie-Modus können Benutzer ab sofort über Push-to-Talk (PTT) kommunizieren.

Diese Funktion integriert den Red Key mit der Walkie Talkie-App in Microsoft Teams und erleichtere es, sofort mit bestimmten Teams oder Abteilungen über Teams Channels zu kommunizieren. Das erfordert ein Microsoft Teams-Konto.

Sicherheit und Support

Das ThinkPhone ist mit der der Snapdragon 8+ Gen 1-Mobilplattform ausgestattet, einem 6,6-Zoll-FHD+-Display, einem 5.000-mAh-Akku und einem 68-W-TurboPower-Ladegerät, das sowohl das ThinkPhone als auch Lenovo Laptops aufladen kann. Eine 50-MP-Ultra-Pixel-Kamera vervollständigt laut Hersteller das Feature-Setup.

Mit dem ThinkPhone steht den Kunden laut Hersteller ein komplettes Paket an Sicherheits- und Supportfunktionen zur Verfügung, das fortschrittlichen Schutz und volle Verwaltbarkeit biete. Unterstützt wird es durch ThinkShield, Lenovos Sicherheitsplattform mit Sicherheitsrichtlinien, Funktionen, spezieller Hardware, Software und Prozessen, die dazu beitragen sollen, die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten. Ebenfalls hervor hebt Motorola das widerstandsfähige Design des Geräts. Gefertigt aus Aramidfasern, die stärker und leichter als Stahl sind, und kombiniert mit einem Aluminiumrahmen und Gorilla Glass Victus sei es robust genug, um die Schutzklasse IP685 für Unterwasser zu erreichen und die MIL-STD-810H6-Tests für Haltbarkeit zu erfüllen.

Verfügbarkeit

Die Windows 365-Unterstützung über Moto Connect und die Walkie Talkie-Funktion in Microsoft Teams werden in den kommenden Wochen für das Lenovo ThinkPhone by Motorola verfügbar sein. Die Walkie Talkie-App ist bereits in der Teams Frontline-Lizenz enthalten.1

1 https://learn.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/teams-service-description