Search Icon
ConnectProfessional Logo
Search Icon
Startseite > Markt > Gamescom startet mit so vielen Ausstellern wie noch nie

Auch Streaming-Anbieter vertreten

Gamescom startet mit so vielen Ausstellern wie noch nie

20. August 2025, 12:20 Uhr | dpa | Redaktion: Andrea Fellmeth
© Wolf von Dewitz/dpa

Die Computerspielemesse Gamescom ist ein Besuchermagnet – Hunderttausende Fans und Fachleute werden bis Sonntag erwartet. Schon am ersten Tag herrschte dichtes Gedränge.

Ob Strategie-Aufgaben, Shooter-Kämpfe oder Fantasy-Abenteuer: Die Gamescom hat unter großem Andrang begonnen. Nach einer Eröffnungsshow am Vorabend, bei der 5.000 Fans neue Spiele-Trailer vorgeführt bekamen, öffnete die Messe für Computer- und Videospiele am Vormittag ihre Türen. Mehr als 1500 Aussteller präsentieren sich bis Sonntag dem Publikum, darunter die Studios CI Games, Keen Games und Bethesda. So viele Aussteller waren es noch nie, 2024 kam die Gamescom auf 1462. Damals strömten 335.000 Besucherinnen und Besucher durch die Kölner Messehallen, dieses Jahr dürften es ähnlich viele sein. (Über den erwarteten Andrang berichtete connect professional bereits.)

Nintendo ist ebenfalls da, die Firma bewirbt ihre Konsole Switch 2. Solche Geräte mit kleinem Display, auch Handhelds genannt, ermöglichen unterwegs oder im Sessel in der Wohnzimmer-Ecke auch ohne großes Display ein gutes Spiele-Erlebnis.

Bei der Show am Dienstagabend ging es auf der Leinwand actionlastig und düster zu. Das Egoshooter-Game „Call of Duty - Black Ops 7“ schickt bis zu vier Spieler als Team in eine apokalyptische Zukunft, in der sie sich auch gegen den Psychoterror dunkler Kräfte durchsetzen müssen. In „World of Warcraft – Midnight“ geht es um eine Endzeit-Schlacht von Elfen gegen brutale Wesen und in „Bloodlines 2“ um Vampire. Der Horrorklassiker „Resident Evil“ zeigt in einer Neuauflage namens „Requiem“ den Überlebenskampf gegen Untote. 

Anbieter zum Thema

easybell GmbH
KONZEPTUM GmbH
HP Deutschland GmbH
Plusnet GmbH
Xelion GmbH
Matchmaker+
zu Matchmaker+

Lust auf Gaming wecken

Die gezeigten Games kommen in den nächsten Monaten oder 2026 auf den Markt – die Vorschauen sollen das Interesse der Fans schon jetzt wecken und ihre Kaufbereitschaft steigern. „Gaming war noch nie dynamischer als derzeit“, bewarb der Moderator der Eröffnungsshow, Geoff Keighley, die Branche, deren Spiele dank neuer Technik visuell immer besser werden. 

In den kommenden Tagen können Fachleute und Fans die neuen Spiele ausprobieren. „Wir sind hier, um zu spielen – und es hat gerade erst begonnen“, sagte Co-Moderatorin Eefje Depoortere, die in der Gaming- und E-Sports-Szene als Sjokz bekannt ist.

Große Namen vertreten

Immer stärker zeigen sich auch Streaming-Anbieter auf dem Kölner Event, die mit Filmen und Serien bekanntgeworden sind und ihre Kundschaft inzwischen auch mit Games an sich binden wollen. Netflix, Disney+ und erstmals Paramount+ sind auf der Gamescom vertreten. Bei der Eröffnungsshow mischte Amazon Prime mit: Es wurde die zweite Season der Apokalypse-Actionserie „Fallout“ vorgestellt, neben zwei Produzenten traten auch die Hauptdarsteller Ella Purnell und Aaron Moten auf die Bühne. Fallout ist ursprünglich ein Videospiel, das es nun zur Fernsehserie geschafft hat. 

Kurios bis nostalgisch

Kurios mutete ein Batman-Spiel an, das Figuren als Lego-Figuren zeigt („Lego Batman: Legacy of the Dark Knight“). Die Kämpfe der Lego-Figuren wirkten im Trailer doch eher drollig. Etwas nostalgisch wurde es beim Trailer von „Death by Scrolling“ von Ron Gilbert, der in den 90ern mit „Monkey Island“ einen großen Gaming-Erfolg hatte. Das neue Spiel ist im Retro-Look gehalten – manch einer fühlt sich wohl etwas wie beim Zocken vor 30 Jahren.

Lesen Sie mehr zum Thema

connect professional Gaming-Zubehör Konsolen Messeveranstalter Zubehör
Jetzt kostenfreie Newsletter bestellen!

Weitere Artikel zu Nintendo

Gamescom auf Rekordkurs

Gaming-Markt zieht wieder an

Super Mario trotzt Streaming-Trend

Switch 2 lässt Nintendo-Geschäft explosiv wachsen

Neuer Rekord zum Verkaufsstart

Reißender Absatz für Nintendos Switch 2

Nintendo öffnet Museum in Japan

Mit Super Mario auf Zeitreise

Weitere Artikel zu connect professional

Cloud-PBX-Test Österreich

Innosoft überzeugt mit perfekter Stabilität und hoher Qualität

KI für die Straße

Wie Foretellix autonome Mobilität sicherer macht

Unterrichtsvorbereitung

KI-Moment im Lehrerzimmer

Medienmarke für den ITK-Markt

E-Paper-Ausgaben der connect professional

Cloud-PBX-Test Österreich

Yuutel Yuuphone: Top-Zuverlässigkeit und sehr gute Qualität

Weitere Artikel zu Gaming-Zubehör

Gaming-Halbjahrescharts 2025

„EA Sports FC 25" räumt europaweit ab

„Größte Gamescom aller Zeiten"

Gamescom steuert auf Aussteller-Rekord zu

Xbox-Gaming-Geschäft betroffen

Microsoft streicht wieder Tausende Arbeitsplätze

Illegale Preisabsprachen

Kartellamt verhängt Millionenstrafe gegen Sennheiser

Keine Schalter mehr aus Auerbach

Der Umbau bei Cherry geht weiter

Weitere Artikel zu Konsolen

Manga- und Videospielmesse MAG-C

Erfurt im Manga-Fieber

Von Online-Shops wie Temu lernen

MediaMarkt-Chef: „Wir investieren weiter in die Innenstädte"

So viele Spielkonsolen wie lange nicht

Gaming-Produkte bei Galaxus auf Rekordhoch

Home Electronics Market Index Q1/2023

Spielekonsolen Top - TV-Geräte Flop

Gaming-Handheld mit Windows 11

Asus schickt „ROG Ally“ gegen „Steam Deck“ ins Rennen

Weitere Artikel zu Messeveranstalter

Gitex Europe geht an den Start

„Mehr als nur eine Messe“

Zukunft zum Anfassen

OMR 2025: Wo KI vom Hype zur Umsetzung wird

„Neue Ära der digitalen Transformation"

Gitex Europe 2025 – Plattform für Europas Tech-Elite

CES, MWC, Gitex Europe

IFA rüstet sich gegen alte und neue Konkurrenten

CES 2025

KI-Innovationen sorgen für Besucheransturm

Weitere Artikel zu Zubehör

„Dreistes Greenwashing"

Gericht bezweifelt Klimaneutralität der Apple Watch

Alter Bekannter im IT-Channel

Cherry hat einen neuen Peripherie-Chef

Robuste Mobilgeräte

Zebra-Produkte neu im Eno-Portfolio

„Apple Vision Pro“ für 3.500 Dollar

Apple startet Vorverkauf seiner Computer-Brille

Pfiffige Halterungen und Taschenkonzepte

ENO nimmt Fidlock ins Portfolio

Matchmaker+
KONZEPTUM GmbH

KONZEPTUM GmbH
G DATA CyberDefense AG

G DATA CyberDefense AG
Vertiv GmbH

Vertiv GmbH
Securepoint GmbH

Securepoint GmbH
elektrofachkraft.de

elektrofachkraft.de
Xelion GmbH

Xelion GmbH