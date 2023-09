HP nutzte die IFA für ein Treffen mit seinen wichtigsten Retail-Partnern aus ganz Europa. DACH-Chef Adrian Müller und Channel-Chef Hartmut Husemann stellten die aktuelle Retail-Strategie vor und besprachen mit den Partnern das bevorstehende Jahresendgeschäft.

Die IFA ist nach wie vor die wichtigste CE-Ordermesse für Retailer und Fachhändler. HP nutzte deshalb die Gelegenheit, seine wichtigsten Retail-Partner in Berlin zu treffen.

Der PC- und Drucker-Hersteller war auf der Messe gar nicht mit einem Stand vertreten. Da unter den zahlreichen für die IFA nach Berlin gereisten Händlern aber auch so einige HP-Partner sind, nutzte HP die Gunst der Stunde, mit ihnen gleich die Umsetzung der aktuellen Retail-Strategie im Rahmen des „HP Amplify Partnerprogramms" sowie das bevorstehende Jahresendgeschäft zu besprechen.

Eingeladen hatten Adrian Müller Vice President und Managing Director HP Deutschland/Österreich/Schweiz und Hartmut Husemann, Director Commercial and Consumer Channel, HP Deutschland.

„Das alljährliche Treffen zur IFA ist speziell für das Retail-Geschäft ein wichtiger Meilenstein“, betonte Müller. „Die vier Tage haben gezeigt, wie wichtig der persönliche Austausch mit unseren Partnern für die erfolgreiche Implementierung unserer Strategie im Retailmarkt ist und wie stark und erfolgreich wir mit unseren Partnern in diesem Umfeld bereits aufgestellt sind.“

Auf einer Fläche von rund 1.000 Quadratmetern inklusive Meeting- und Ausstellungsbereich wurden den rund 450 angereisten Vertretern von etwa hundert Retail-Partnern – teilweise vorab vertraulich – die wichtigsten neuen Privatkundenangebote für das anstehende Jahresendgeschäft vorgestellt.

Erstmals trafen sich am Messe-Montag im Rahmen der Veranstaltung auch HP-Retail-Partner aus der übergeordneten Region Zentral- und Osteuropa zu einem eintägigen Workshop. Knapp 40 Partnerunternehmen sowie das europäische HP-Management unter Leitung von Bernhard Fauser, Managing Director Central and Eastern Europe, nutzen die Gelegenheit zum Austausch über die gemeinsamen „HP Future Ready“-Initiativen. Ein Schwerpunkt war zudem die Online-Vermarktung von Printangeboten für Privatkunden sowie das breite Gaming-Portfolio mit den Marken Omen und HyperX, das HP zuletzt auch im Rahmen der Gamescom in Köln vorgestellt hatte.

HP-Retail-Treffen am Rande der IFA 2023

