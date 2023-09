Bei Trainingseinsätzen ist die Kommunikation mit dem Coach oder dem Team wichtig. Das Gerät „Ceecoach Professional“ von Pei Tel ermöglicht diese – gerade auch bei Outdoor-Übungen oder wenn Schutzkleidung im Spiel ist.

Mit dem „Ceecoach Professional“ bietet Pei Tel eine Lösung, mit der Teams insbesondere während aus- und weiterbildenden Maßnahmen kommunizieren können. So weist Pei Tel darauf hin, dass es gerade bei solchen Einsätzen beziehungsweise bei Übungs- und Trainingseinsätzen wichtig sei, dauerhaft miteinander in Kontakt zu stehen. So könnten direkte Anweisungen zu größeren Lernerfolgen beitragen sowie zu verkürzten Besprechungen im Anschluss an eine Übung.

Der „Ceecoach Professional“ wird dabei am Körper mitgeführt. Laut Unternehmensangaben könne er auch bei eingeschränkter Bewegungsfreiheit bedient werden; dies sei zum Beispiel der Fall, wenn spezielle Schutzkleidung getragen wird.

Der Ceecoach Professional: Das Gehäuse des Geräts bietet laut Hersteller Schutz vor Spritzwasser, Staub und Kälte.

Damit die Hände frei bleiben, sei das Gerät anschlussfähig mit gängigen Headsets und Kopf- oder Ohrhörern. Die Verbindung könne entweder kabelgebunden (3,5-Millimeter-Klinkenstecker) oder per Bluetooth erfolgen.

Das Sprechen könne ohne Tastendruck erfolgen und sei mit bis zu 16 Personen gleichzeitig möglich. Die Reichweite beträgt bis zu 700 Meter.

