Das KI-Forschungs- und Anwendungsunternehmen Aleph Alpha hatte im Frühjahr vorigen Jahres laut eigenen Angaben seine Luminous-Serie für die kommerzielle Nutzung geöffnet. Damit biete das Heidelberger Start-up Nutzern erstmals eine „Made in Europe“-Alternative zu großen KI-Sprachmodellen aus den USA oder aus China. So könne Luminous ohne nutzerspezifisches Training ein breites Spektrum an Texten verarbeiten, analysieren und auch selber produzieren. Damit übertreffe es gegenwärtig eingesetzte KI-Modelle, die mitunter nur über einzelne Fähigkeiten verfügen und somit in ihrer Anwendung limitiert seien. Die Generalisierbarkeit von Luminous hingegen ermögliche Anwendungsfelder wie zum Beispiel die Beantwortung von Fragen aus großen Datenmengen in natürlicher Sprache oder das Erstellen von Zusammenfassungen komplexer Texte.