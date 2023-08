Jed Ayres übernimmt die Geschäftsführung bei ControlUP. Der frühere Igel-CEO will das Softwareunternehmen jetzt konsequent auf das Partnergeschäft ausrichten.

Bei seinem überraschenden Rücktritt vor einem Monat machte Jed Ayres deutlich, dass er schon bald eine neue Herausforderung annehmen werde. Vor einer Woche postete der frühere Igel-CEO auf Linkedin, dass er einen Arbeitsvertrag für eine neue Führungsposition unterzeichnet habe. Und jetzt ist auch klar, bei welchem Unternehmen Ayres angeheuert hat.

Der Manager, der den einstigen Thin-Client-Hersteller Igel in wenigen Jahren zu einem Softwarekonzern weiterentwickelte, steht nun als CEO an der Spitze des US-Konzern ControlUp und hat auch hier viel vor.

Wie Ayres im Interview mit CRN.com erklärte, will der Softwareentwickler viele Millionen Dollar in die Hand nehmen, um sich zu einer „Channel first“ Company zu transformieren. Laut Unternehmen wird Ayres als CEO das Führungsteam weiter ausbauen und in zusätzliche globale Ressourcen investieren, um den Marktanteil von ControlUP durch einen „dreifachen Fokus auf Channel-Engagement, Allianzpartnerschaften und die Akzeptanz bei Unternehmenskunden zu erhöhen“.

Ayres wird dabei mit dem ControlUP-Mitbegründer und vorherigem CEO Asaf Ganot zusammenarbeiten, der die Position des Executive Chairman und die Leitung der Produktstrategie übernehmen wird. „Jeds bewährte Führungsqualitäten und sein Erfolg mit Channel-gesteuerten Organisationen werden uns dabei helfen, unsere bahnbrechenden Technologien einem globalen Publikum von Unternehmenskunden zugänglich zu machen", erklärte Ganot.

Mit der von ControlUp entwickelten „Digital Experience Software Plattform“ können IT-Abteilung die gesamte digitale Erfahrung der Mitarbeiter, vom Client über das Netzwerk bis hin zu Applikationen und der Cloud, verwalten und die Produktivität optimieren. Die digitale Erlebnisplattform bietet unter anderem Echtzeitüberwachung und Fehlerbeseitigung sowohl auf den eingesetzten PCs und virtuellen Desktops, als auch in der Cloud und in Anwendungen wie Teams und Zoom.

Angesichts der Vielzahl von Mitarbeitern, die heute von verteilten Standorten rund um die Welt aus für Unternehmen jeder Größe und Branche arbeiten, kann man das Potenzial der ControlUp-Plattform erahnen. Eine gute Ausgangsbasis für Jed Ayres, um die Umsätze von ControlUp und die seiner Partner in den kommenden Jahren kräftig zu steigern.

