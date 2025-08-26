Industrial AI erreicht ihren Wendepunkt

Kriti Sharma ist CEO von IFS Nexus Black,

Ein stiller Wandel verändert offenbar die Industrie: IFS, Anbieter von Industrial-AI-Software, hat eine globale Studie veröffentlicht, die das wachsende Tempo der Einführung von Industrial AI in verschiedenen Branchen aufzeigt.

Die Studie identifiziert eine „unsichtbare Revolution“: den raschen, aber noch zu wenig beachteten Wandel weg von GenAI-Experimenten hin zu eingebetteter operativer KI in allen Kerngeschäftsprozessen. Wie bei allen Revolutionen gebe es jedoch auch in diesem Umfeld erhebliche Herausforderungen.

Für die IFS Invisible Revolution Study 2025 wurden weltweit über 1.700 hochrangige Entscheidungsträger in Industrieunternehmen befragt. Sie zeigt, dass Unternehmen aktuell zwar KI einführen, aber noch nicht auf deren vollständige Implementierung vorbereitet sind.

Dies führe zu einer Situation, die IFS als „KI-Implementierungslücke” bezeichnet. Sie entsteht dadurch, dass Unternehmen schneller auf KI umgestellt haben, als ihre Mitarbeiter sich weiterbilden konnten. In den nächsten zwölf Monaten aber wird die Zahl der Unternehmen, die sich noch in der Frühphase der KI-Erprobung befinden, von 24 Prozent auf nur 7 Prozent sinken, in Deutschland von 35 Prozent auf 9 Prozent. Dennoch geben 52 Prozent der Führungskräfte an, dass ihre Managementteams KI nicht vollständig verstehen, in Deutschland sind es dagegen nur 42 Prozent. Und 99 Prozent der Belegschaft weltweit werden umfangreiche Umschulungen benötigen, um die positiven Auswirkungen der KI-Einführung in der Industrie nutzen zu können.

Die Studie zeigt einen auffälligen Widerspruch auf, der den Kern des KI-Booms betrifft. Während die Technik bereits beeindruckende Ergebnisse liefert, sind die meisten Unternehmen noch nicht bereit, die Effekte zu skalieren. Mehr als die Hälfte der Führungskräfte (53 Prozent) gibt zu, dass ihr Unternehmen noch keine klare KI-Strategie hat. Doch die Studie zeigt deutlich die Chancen der KI-Nutzung: 70 Prozent der Unternehmen berichten von einem besser als erwarteten ROI ihrer KI-Investitionen. Durchschnittlich 88 Prozent geben an, dass KI bereits die Rentabilität verbessert hat, in den USA sind es 92 Prozent und in Deutschland sogar 94 Prozent.

Wie können sich Unternehmen also anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Schulungen und Weiterbildungen, also die Unterstützung der Mitarbeiter, damit sie in einer KI-orientierten Umgebung erfolgreich sein können, wird entscheidend dafür sein, dass Industrieunternehmen relevant bleiben. Laut der Studie schätzen mehr als die Hälfte der befragten Führungskräfte, dass bis zu 60 Prozent ihrer Mitarbeiter neue Fähigkeiten benötigen werden. Ein Drittel gibt sogar an, dass dieser Anteil bei 100 Prozent liegen könnte.

Mangeldes Vetrauen bleibt Hindernis

Trotz wachsenden Vertrauens in das Potenzial von KI zur Steigerung von Produktivität und Wachstum bleibt dieser Punkt ein großes Hindernis. Nur 29 Prozent der Unternehmen akzeptieren, dass KI strategische Entscheidungen autonom trifft, in Deutschland sind es 31 Prozent. Dagegen sagen weltweit 68 Prozent (Deutschland: 65 Prozent), dass ein Mensch die von KI generierten Ergebnisse weiterhin bestätigen oder genehmigen muss.

Bedenken bestehen auch hinsichtlich der Voreingenommenheit (Bias) – insbesondere in den USA und Deutschland, wo 63 Prozent respektive 65 Prozent der Befragten dies als eines der wichtigsten Probleme nennen, verglichen mit nur 40 Prozent in den nordischen Ländern. Erfreulicherweise unterstützen 65 Prozent der weltweit führenden Unternehmen die Schaffung einer unabhängigen, internationalen KI-Regulierungsbehörde, um das Vertrauensdefizit zu beseitigen.

Während GenAI für die Revolutionierung persönlicher Produktivität und kreativer Aufgaben Aufmerksamkeit erregt hat, ist es die industrielle KI, die die Arbeitsweise von Unternehmen grundlegend verändert. Sie wird tief in Kerngeschäftsprozesse eingebettet, automatisiert Wartungsarbeiten, prognostiziert Störungen, optimiert Lieferketten und koordiniert intelligente Entscheidungsprozesse in den Bereichen Außendienst, Anlagenmanagement und Fertigung.

Dies sei keine Zukunftsvision, so IFS, sondern bereits Realität. 54 Prozent der Unternehmen weltweit setzen Automatisierungs-KI ein (Deutschland: 52 Prozent), während 45 Prozent prädiktive KI einsetzen (Deutschland: 41 Prozent). Bereits 35 Prozent experimentieren mit agentenbasierender KI, die in der Lage ist, Entscheidungen über Arbeitsabläufe hinweg autonom auszuführen, in Deutschland sind es 42 Prozent.

Traditionelle Geschäftsmodelle werden durch KI beeinflusst. 77 Prozent der weltweit führenden Unternehmen geben an, dass KI die Servitization beschleunigt, also die Entwicklung vom Produktverkauf hin zu ergebnisorientierten Services, bei denen Unternehmen nicht nur physische Güter liefern, sondern auch Verfügbarkeit, Leistung und kontinuierlichen Mehrwert.

Die Untersuchungen von IFS deuten auf eine neue Phase der Unternehmens-KI hin, die nicht mehr auf Innovationslabore beschränkt ist, sondern den Kernbereich der Unternehmen erreicht. Die nächsten zwölf Monate werden entscheidend sein, denn diejenigen Unternehmen, die jetzt die KI-Lücke schließen, werden die Zukunft der Industrie prägen und eine Führungsrolle einnehmen.

„KI ist der entscheidende Faktor für die Performance von Unternehmen. Daher ist es an der Zeit, die KI-Implementierungslücke zu schließen, und Menschen, Prozesse und Produkte zusammenzubringen, um greifbare Ergebnisse zu erzielen“, so Kriti Sharma, CEO von IFS Nexus Black. „Der nächste große Schritt wird durch die Verbindung von Vertrauen, Strategie und Talent geprägt sein. Industrielle KI ist ein mächtiges Werkzeug, und wir befinden uns in einer Phase voller Chancen: Wer jetzt schnell handelt, wird im nächsten Jahrzehnt zu den industriellen Gewinnern gehören.“



