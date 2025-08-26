Search Icon
ConnectProfessional Logo
Search Icon
Startseite > Office & Kommunikation > Auch Kathrein muss Insolvenz anmelden

Einstiger Weltmarktführer in der Krise

Auch Kathrein muss Insolvenz anmelden

26. August 2025, 12:52 Uhr | Michaela Wurm
© Kathrein

Für Mittelständler wird es eng in Deutschland. Jetzt musste auch die Kathrein-Gruppe Insolvenz anmelden. Das über hundert Jahre alte Familienunternehmen war einmal der weltweit größte Antennen-Hersteller mit über einer Milliarde Euro Umsatz.

Für immer mehr Mittelständler, darunter auch einige, die auf ihrem Gebiet Weltmarktführer sind, wird die Wirtschaftskrise in Deutschland zunehmend existenzbedrohend.

Vor noch nicht einmal einem Monat hatte der Telefonanlagen-Hersteller Auerswald Insolvenz angemeldet (connect professional berichtete) und ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. IT-Distributor Siewert & Kau musste im Mai Insolvenzantrag stellen. Inzwischen hat das Unternehmen aber zwei Investoren gefunden und den Betrieb unter einem neuen Namen wieder aufgenommmen.

Jetzt ist mit der Kathrein-Gruppe ein bayerisches Familienunternehmen zahlungsunfähig. Die zentralen Gesellschaften des Spezialisten für Antennen- und Satellitentechnik aus Rosenheim haben Insolvenz angemeldet.

Das Insolvenzverfahren für die Kathrein Broadcast GmbH war schon am 1. Juni 2025 eröffnet worden. Für sie wurde inzwischen auch ein Kapitalinvestor gefunden.

Seit Anfang August haben jetzt auch die in der Kathrein Electronics GmbH gebündelten Firmen Kathrein Digital Systems, Kathrein Solutions und Kathrein Sachsen sukzessive Insolvenzanträge gestellt.

Das Amtsgericht Rosenheim hat Rechtsanwalt Michael Verken von der Rechtsanwaltskanzlei und Unternehmensberatung Anchor zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung sollen die Unternehmen saniert werden. Verken kennt die Kathrein-Gruppe. 

Hidden Champion mit Milliardenumsatz

Kathrein ist über hundet Jahre alt. 1919 hatte Anton Kathrein die Firma für den Bau von Blitzschutzanlagen gegründet. Im Laufe der Jahre wurde das Portfolio auf Antennen-, Mobilfunk- und Satellitenempfangstechnik erweitert. Zum Ende des 20. Jahrhunderts war Kathrein Weltmarktführer bei Antennen und Satellitentechnik, ein Hidden Champion mit über einer Milliarde Euro Umsatz.

Der zunehmende Wettbewerbsdruck machte dem Unternehmen schon vor der Corona-Krise zu schaffen. 2023 wurde eine tiefgreifende Umstrukturierung abgeschlossen. Auch wegen der sich verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnten sich die Kathrein-Gesellschaften aber offensichtlich nicht nachhaltig stabilisieren.

Die Investitionszurückhaltung bei gewerblichen wie privten Endkunden, aber auch die internationalen Unsicherheiten aufgrund des Ukrainekrieges haben laut Unternehmen zu einem starken Umsatzeinbruch geführt. Der wesentliche Grund für die Krise der Gruppe liege aber „in der fortdauernden Belastung durch die Restrukturierung von früheren Gesellschaften, die bereits vor Jahren begonnen wurde".

Anbieter zum Thema

Riello UPS GmbH
ECOM Electronic Components Trading GmbH
KONZEPTUM GmbH
Softing IT Networks GmbH
Zyxel Networks A/S
Matchmaker+
zu Matchmaker+

Lesen Sie mehr zum Thema

Auerswald GmbH & Co. KG Auerswald GmbH & Co. KG Netzkomponenten Netzwerkkomponenten Netzwerk-Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Insolvenzantrag

Auerswald geht in die Sanierung in Eigenverwaltung

Jürgen Walter verstärkt Management-Team von…

Ex-Fujitsu-Chef geht zu Kathrein

Jetzt kostenfreie Newsletter bestellen!

Weitere Artikel zu Kathrein Sachsen GmbH

Mobilfunk

Kathrein: Neuartige Bodenantenne für Mobilfunk in Städten

Indoor-Mobilfunk

Ausweg aus der Funkfalle Beton

Weitere Artikel zu Auerswald

Auerswalds Ansatz für NIS2 & Co.

KMU: Sicherheitsdruck wächst, aber nicht das Problembewusstsein

Auerswald Premium Partner Tag

Neue Produkte und Vertriebsmöglichkeiten im Fokus

Produkttest Auerswald COMfortel D-600

Großbildschirm-Telefon

Auerswald stellt PBX Call Assist 5 vor

Telefonie-Integration in Microsoft Teams

Weitere Artikel zu Auerswald GmbH & Co. KG

Türöffner in eine bessere Zukunft?

Auerswald vermeldet Kooperation mit Door Bird

Insolvenzantrag

Auerswald geht in die Sanierung in Eigenverwaltung

Top News der Woche

AVM und alle Produkte heißen jetzt FRITZ! – KW 32

Auerswald

PBX-Appliance COMtrexx Flex

Funktionsumfang von COMfortel WS-500S und WS-500M…

Auerswald: Alarm- und Ortungs-Features in IP-DECT-Telefonsystemen

Weitere Artikel zu Auerswald GmbH & Co. KG

COMtrexx 2.0

Auerswald releast neue Version seiner PBX-Lösung

Rundum-Sorglos-Logistik-Paket

Auerswald baut Sparte für Auftragsfertigung aus

Keine Mindestlaufzeiten

Auerswald stellt Cloud-Telefonielösung vor

ITK-System im Digital Workplace

Gerüstet für das mobile Office

Auftrag mit sechsstelligem Volumen

Auerswald fertigt für M5 Technologies

Weitere Artikel zu Satelliten-Netzwerke

Projekt Kuiper

Wetter verzögert Start von Amazons Internet-Satelliten

Upgrade-Zyklus hilft Netzbetreibern

DOCSIS: Entwicklung hybrider Glasfaser- und Koaxialnetze

Neuer Wireless-Standard

Ziele und Anforderungen von 6G im Fokus

Globales Internet der Dinge

Telefónica dehnt IoT-Netzwerk auf Satelliten-Konnektivität aus

Technologie- und Anwendungstrends

Quo vadis Connectivity?

Weitere Artikel zu Netzkomponenten

Tim Coogan übernimmt Channel und SMB

Cisco wechselt Channel-Chef aus

„Frage von Überleben oder Sterben"

Samsung-Chef schwört Führungskräfte auf Krise ein

KI-basierte digitale Zwillinge

Den gesamten Netz-Lebenszyklus im Blick

Muss Bintec Elmeg aufgeben?

Netzwerk-Spezialist offenbar vor dem Aus

800G-Transceiver von AddOn Networks

Optische Anschlüsse verbessern KI- und ML-Einsatz

Weitere Artikel zu Netzwerkkomponenten

Kommentar von Cloudflare

Netzsperren: Hohe Risiken, geringe Wirkung?

Studie von 1&1 Versatel und Lancom

Netzwerke in deutschen Unternehmen modernisierungsbedürftig

Konzentration aufs Kerngeschäft

Intel will auch Netzwerk- und Edge-Sparte loswerden

Commscope und DvSum

Partnerschaft für KI-gesteuerte Netzwerk-Analyse

20 Jahre Link Protect

Ein Systemhaus mit eigenem Profil

Weitere Artikel zu Netzwerk-Zubehör

USB über große Distanzen

Extender von Digitus für Datenübertragung über Kupfer oder Glas

Flexible Bezahlservices für den Channel

Exclusive Networks wächst dank Spezialisierung und Services

Schon 27 Jahre lang beim Unternehmen

Gordon Thomson ist neuer EMEA-Chef bei Cisco

HPE bekommt grünes Licht

Die Juniper-Übernahme steht

Start am 1. Juli

Marius Istel ist neuer Leiter Channel & Alliances Germany bei ALE

Matchmaker+
AfB gemeinnützige GmbH

AfB gemeinnützige GmbH
Rittal GmbH & Co. KG

Rittal GmbH & Co. KG
ECOM Electronic Components Trading GmbH

ECOM Electronic Components Trading GmbH
Dahua Technology GmbH

Dahua Technology GmbH
d.velop AG

d.velop AG
Securepoint GmbH

Securepoint GmbH